/ / / Las herramientas digitales acercaron la huerta y el compost a los cordobeses

La cuarentena despertó mayor interés en aprender sobre el cultivo hogareño y el compostaje.

Más de 30 entidades y 4.000 participantes realizaron los cursos virtuales que ofreció la Secretaría de Ambiente.

Se trata de iniciativas que promocionan la educación ambiental y la producción sustentable. También se entregaron kits de semillas.

Durante este año, marcado por la pandemia y las disposiciones de aislamiento social, la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación, reconvirtió a través de las herramientas digitales la propuesta educativa que ofrecen sus programas Fomentando Huertas Agroecológicas y Compost en Córdoba, para llegar con cursos y talleres a diferentes instituciones.

Debido a un creciente interés de la ciudadanía en acceder a capacitaciones sobre huertas hogareñas y compostaje domiciliario, semana a semana se fueron llevando a cabo jornadas virtuales con un fuerte objetivo de educación ambiental enfocado en la autoproducción orgánica, la disminución de residuos generados en el ámbito del hogar y a una invitación a realizar la propia huerta en casa, a escala familiar o comunitaria.

Se trata de un espacio de formación destinado a la producción de verduras, flores, plantas aromáticas y frutales, que mediante el manejo y uso racional de los recursos naturales y trabajando en forma responsable permite a la acceder a una alimentación sana y variada, utilizando técnicas para producir durante todo el año.

Además, se avanzó con el programa que impulsa la reducción de residuos domiciliarios apostando a la economía circular y el aprovechamiento de los deshechos para la generación de tierra rica en nutrientes. Ambas propuestas apuestan a concientizar sobre el cuidado del ambiente por medio de producciones sustentables.

Charlas y semillas

Las capacitaciones estuvieron a cargo de técnicos de Ambiente y en la que participaron aproximadamente 4.000 personas de diferentes puntos del territorio provincial que accedieron mediante encuentros virtuales al material teórico y práctico que dispone el cronograma.

Una vez finalizados los talleres, la Secretaría de Ambiente deja abierto un espacio de consulta mediante correo electrónico y grupos de WhatsApp que permiten el asesoramiento constante por parte del personal especializado en la temática.

Fueron partícipes de la formación virtual más de 30 instituciones y organizaciones como centros de jubilados, centros vecinales, centros de día, escuelas y facultades, bibliotecas populares y ONGs. Los talleres se complementaron también con la entrega de más de 8.000 kits de semillas de estación con su instructivo de siembra.

“La huerta y el compost llegaron para quedarse en casa, la cuarentena incrementó el interés de las personas en aprender a cultivar verduras y avanzar en la reducción de residuos mediante una compostera. Estas dos prácticas buscan promover la cultura ambiental entre los vecinos, conectarnos con nuestro ambiente y compartir experiencias sobre la aplicación de los principios agroecológicos”, expresó el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto.

El contenido de los talleres indaga también sobre los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria, abordando temas como lapreparación del terreno; obtención de alimentos durante todo el año, armado de canteros, identificación de malezas, tipos de siembra, técnicas de producción sustentable, armado de sustratos, enmienda orgánica, técnicas de reciclado, manejo integrado y natural de plagas, recolección y conservación de semillas, entre otros puntos.

Por información y consultas de los programas “Fomentando Huertas Agroecológicas” y “Compost en Córdoba” escribir a: fomentandohuertasagro@gmail.com

Testimonios

“¡Muchísimas gracias por todo lo hermoso que nos han permitido vivir en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado transitar! A mí en particular me ha sido muy útil, he aprendido y me he relajado en estos días”. Integrante del Centro de Jubilados Dr. Ramón Carrillo.

“Estuvo muy bueno, fácil de entender y súper práctico, ¡gracias!”. Eugenia, vecina.

“Estudio ingeniería Ambiental, estoy cursando materias de los años básicos. Me encanta aprender sobre nutrición y tus técnicas para enriquecer el suelo me parecieron buenísimas. Muy esclarecedor y de gran ayuda para un proyecto que hace mucho que quiero hacer libre de alimentos transgénicos”. Noelia, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

“Soy estudiante de Ciencias Biológicas y también del Profesorado en biología. Me encantó la clase ¡Muchas gracias por las capacitaciones!”. Gonzalo.

