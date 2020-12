/ / / Morteros: Con un alto incremento de la curva de contagios por Covid-19 y aumento del índice de muertes promueven actividades con aglomeración de personas con un alto riesgo de agravar la pandemia

El secretario de gobierno y el intendente defensores de la flexibilización con el consecuente riesgo de generar un alto incremento de contagios y muertes

Frente al alto aumento de contagios de Covid-19 y muertes por la misma causa el municipio plantea cada vez más flexibilización sin controles sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias, además de presionar para realizar mega eventos.

Durante los catorce días del mes de diciembre se produjeron 217 contagios, el 32 % del total de casos declarados de manera oficial desde que inicio la pandemia, a esta cifra se les debe sumar todos aquellos que no forman parte de las cifras oficiales que son quienes tienen síntomas leves y no acuden a una consulta médica porque no cuentan con el dinero para el pago del análisis correspondiente o para evitar tener que someterse a las medidas de aislamiento por cuestiones laborales, lo que significaría que esa cifra es mayor a la que se manejan de forma oficial. Los especialista en la materia sostienen que a los datos oficiales entre asintomáticos y no declarados se deben multiplicar como mínimo por cinco, es decir que en nuestra ciudad en las dos primeras semanas de diciembre se podrían haber generado más de mil casos y desde el inicio de la pandemia alrededor de unos 4 mil personas afectadas.

Otro tema de mucha preocupación es que en lo que va del mes de diciembre fallecieron cinco personas como consecuencia del virus, casi un 42 % del total de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia que totalizan 12 personas fallecidas a raíz del coronavirus.

Otro dato llamativo es que el informe oficial indica que son 114 los casos activos, es decir el total de afectados en los últimos siete días, por lo que en Morteros estarían dando el alta entre el séptimo y octavo día, algo que indican los especialista que no corresponden porque el paciente puede aún generar contagios. Señalan que se hace para bajar estadísticas, pero terminan agravando el problema.

Por otra parte no son pocos los vecinos que señalan que muchas de las personas que deberían cumplir con el aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho de casos positivos, no lo cumplen como consecuencia de la inexistencia de controles y al dar aviso a las autoridades están no actuarían para evitar que esas personas esparzan el virus por la ciudad.

Así mismo según publico FM Radio República, de acuerdo a los seguimientos del origen de los contagios, habrían determinado que alrededor de un 60 % del total de contagios de los primeros días de diciembre, se trataría de personas que estuvieron en Miramar durante el fin de semana que fue un descontrol en la población costera de la laguna Mar Chiquita, una prueba más que la aglomeración de personas, la realización de eventos se transforma en un foco de contagio.

Las autoridades municipales dentro de su estratégico plan marketinero reiteran de manera permanente que es responsabilidad de cada uno la prevención para evitar los contagios, pero la realidad demuestra que los mismos no se cumplen, donde además del incumplimiento del aislamiento de algunas de las personas, tampoco se respeta el distanciamiento social como quedo evidenciado en la muestra realizada en la plaza San Martin, organizada por el municipio, donde también se vio a personas sin barbijos. Es otra demostración que una gran parte de la sociedad no asume la responsabilidad del cuidado y de acuerdo al gobierno provincial, es responsabilidad absoluta del municipio hacer que se cumplan los protocolos.

Frente a ese panorama con un permanente crecimiento de la curva de contagios, una de las más alta de toda la región como consecuencia de la liberación de contactos estrechos de casos positivos, falta de capacidad de las autoridades en controlar las reuniones sociales no permitidas y las denominadas fiestas clandestinas con el propósito de no tener que seguir pagando costos políticos por incapacidad es que insisten ante el COE Regional que se permita la aglomeración de público para profundizar aún más la elevación de de contagios en Morteros

En ese marco buscan organizar un un mega evento para los días 24 y 31 de diciembre, realizaron la despedida de sexto año donde a pesar que marketineramente desde el municipio salieron a felicitar el comportamiento de los jóvenes, las redes fueron inundadas con imágenes de jóvenes sin barbijos y sin mantener el distanciamiento social, una muestra más de la incapacidad del municipio en hacer que se cumplan los protocolos mínimos establecidos. Con el mismo objetivo de aglomerar gente buscan concretar las cenas de egresados

De concretarse esas actividades sumado a las reuniones familiares de las fiestas de fin de año de acuerdo al infectologo Oscar Atienza es altamente probable que hacia fines de diciembre y principios de enero, la ciudad de Morteros, tenga un alto número de contagios.

Las consecuencias de este plan marketinero termina siendo soportado por el equipo médico y familias que pierden seres queridos, mientras el Ejecutivo sigue haciendo política con el coronavirus.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.