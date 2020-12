/ / / San Guillermo: El justicialismo recuerda la maniobra de Cambiemos para usurpar la intendencia

El bloque político «Juntos» de San Guillermo, integrado por los justicialistas Luciano Parola, Gustavo Bagnasco, Sonia Martina, expresaron en sus redes sobre el aniversario del cambio del reglamento interno en el Concejo Municipal.

«Juntos» San Guillermo «Hace un año se cambió el reglamento interno del Concejo Municipal con el único fin de quedarse en el poder»

«Hace un año se cambió el reglamento interno del Concejo Municipal con el único fin de quedarse en el poder más allá de lo que la ley preexistente le permitía, en clara conducta de anteponer el beneficio individual al cumplimiento de la ley.

Transcurrido un año y a pesar de que se haya pretendido hacernos creer que en política todo vale, conservamos la idea de que no. No todo vale en política. No siempre el fin justifica los medios.

Las reglas, las instituciones, no se deben manipular, a conveniencia y por deseos mezquinos e individuales. No vamos a bajar los brazos. Nunca lo hicimos. Queremos una ciudad donde se respete la libertad, la verdad y la justicia.

Hacemos política de la única manera que sabemos hacerla, con valores, con respeto y por sobre todo con esperanza de que podemos cambiar la historia.

Seguiremos nuestro camino trabajando siempre con dignidad, con la conciencia tranquila y con alegría, porque como dijo un gran pensador, pensar, decir y hacer una misma cosa, además de coherencia, es también felicidad».





