/ / / Suardi: Gustavo Sella fue reelecto en una dura sesión

Hubo empate entre las dos propuestas presentadas para la elección de autoridades en el Concejo Deliberante, por lo que el presidente tuvo que desempatar quedando firme la moción del Frente Progresista con la reelección de Gustavo Sella como presidente del Concejo Deliberante.

El oficialismo presentó la propuesta para que sea reelecto Gustavo Sella como presidente, a Analía Scarpolini como vicepresidente 1°, ambos del Frente Progresista y a Andrés Pelussi del justicialismo como vicepresidente 2°, mientras que la oposición integrada por el justicialismo y el socialismo promovió al justicialista Roberto Pelussi como presidente, a Analía Scarpolini del Frente Progresista como vicepresidente 1° y Agustín Peretti del socialismo como vicepresidente 2°.

Ante la firmeza de las propuestas sostenidas por los tres bloques en el Concejo Deliberante de Suardi, pasaron a un cuarto intermedio, al regresar el Frente Progresista al mantener la oposición la postura de su propuesta, los concejales radicales en el Frente Progresista mocionaron los tres cargos para ellos, por lo que al someterse a votación cada una de las propuestas obtuvo tres votos, por lo que al empatar el presidente voto doble quedando Gustavo Sella, Analía Scarpolini y Diego Sella ocupando los tres cargos

Al analizar la situación vivida Gustavo Sella consideró que está relacionado al año electoral que se avecina, y puntualizó «nosotros habíamos dado, la segunda vicepresidencia al Partido Justicialista que tiene dos bancadas; al ponerse el Partido Justicialista junto con Proyectando Suardi de acuerdo para mocionarse ellos, nosotros dimos otra posibilidad y no la aceptaron, entonces pusimos los tres cargos para nuestra bancada».

Al fundamentar el sostenimiento de la presidencia para el oficialismo dijo que en caso de ausencia del intendente es el presidente del Concejo Deliberante quien lo reemplaza, por eso corresponde que sea del mismo partido político.

Por su parte el justicialista Roberto Pelussi argumento que presentaron una propuesta diferente por no estar de acuerdo con el manejo en la conducción de Gustavo Sella y no aceptaron la vice presidencia segunda por la misma causa. Además considero que el Ejecutivo no respeta al concejo al dejar muchas ordenanzas sin poner en marcha.

El concejal socialista integrante de Proyectando Suardi, Agustín Peretti, sostuvo que la propuesta por ellos sostenida tiene que ver con la rotación de todas las bancadas en la presidencia y para que el Ejecutivo escuche a la oposición.

