/ / / Tras la declaración por juego clandestino de Ponce Asahad, se viene un miércoles de alto voltaje político en Santa Fe

Declara el ex diputado Scataglini, investigado por su presunto vínculo con el imputado empresario Peiti. El senador Traferri lo hará por escrito. Reuniones con final incierto en las dos cámaras legislativas. Malestar de Rodenas con la jueza Verón. Las coimas en el MPA salpican a la política

El testimonio del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, el último viernes ante la jueza Eleonora Verón, desató un vendaval político que promete nuevos capítulos en un fin de año convulsionado. Ponce Asahad involucró a “otros estamentos del Estado” en la protección de una red de juego ilegal comandada por el empresario Leonardo Peiti y, a partir de sus dichos, la causa judicial tomó un nuevo cariz con implicancias políticas hasta hace poco insospechadas.

Para este miércoles está prevista la declaración testimonial de Darío Scataglini, ex diputado provincial del PJ –enrolado en el sector que supo liderar el ex gobernador Carlos Reutemann– y ex asesor de ese bloque legislativo, que lidera el presidente partidario Ricardo Olivera, hasta agosto de este año.

Scataglini debió renunciar a su cargo de asesor en la Cámara de Diputados luego de que se divulgara una escucha telefónica que está incorporada en la causa contra Ponce Asahad. Durante la primera audiencia imputativa contra el fiscal destituido, se presentó una grabación en la cual el ex diputado reutemista intenta comunicarse con el empresario Peiti “de parte” del jefe del bloque de senadores del PJ Armando Traferri.

Scataglini intentó hablar con Peiti a una línea telefónica que estaba intervenida por orden judicial, pero no lo consiguió. Lo atendió una mujer que se identificó como la secretaria del empresario del juego ilegal. “Le aviso que lo llamaste y se comunique”, le contestó la mujer. Scataglini le aclaró: “Llamo de parte del senador Traferri”.

Ahora, el ex diputado deberá declarar ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes investigan la red de juego clandestino y las protecciones institucionales que hicieron posible que se desarrollara, hasta hace muy poco, con impunidad.

Reuniones en la Legislatura

Este miércoles al mediodía el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, se reunirá en la Legislatura con los jefes de los distintos bloques políticos para analizar el testimonio del ex fiscal Ponce Asahad durante la ampliación de la imputación como integrante de asociación ilícita, aunque no en calidad de arrepentido.

Del encuentro participarán los jefes de bloque de la Cámara baja: Pablo Farías y Fabián Palo Oliver (Frente Progresista), Leandro Busatto (PJ), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Amalia Granata (Somos Vida), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Oscar Martínez (Frente Renovador).

La convocatoria de Lifschitz tiene como objetivo analizar las posibles implicancias que tendría en el Poder Legislativo el testimonio del destituido fiscal rosarino Ponce Asahad, quien admitió haber cobrado coimas de Peiti (quien tras ser detenido prendió el ventilador y en el acto se fue en libertad), pero además apuntó a funcionarios de otros estamentos de la provincia, entre ellos el senador Traferri, el ex ministro de Gobierno Carlos Carranza y miembros del Poder Judicial.

Tras la declaración de Ponce Asahad, que duró algo más de tres horas, la jueza Eleonora Verón envió copias de su testimonio a Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La jueza les había ordenado a los actuales funcionarios del Poder Legislativo y de la Justicia que mantengan “bajo reserva” el testimonio del ex fiscal rosarino, pero a las pocas horas esos videos circulaban en el ámbito político y periodístico.

