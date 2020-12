/ / Un año extraño y complejo

Por Miguel Peiretti

Se termina el que quizás haya sido el año más extraño y complejo para todos los humanos que hoy habitamos el planeta. Barbijos, aislamiento, distanciamiento, restricciones, nueva normalidad, vacunas, desinfectantes y alcohol en gel fueron parte de nuestra cotidianidad.

En nuestra zona estábamos todavía contando los casos de dengue y lamentando las vidas que este se llevaba en los primeros meses del año, cuando Europa mostraba el ruido de lo que había empezado hacia fines del año pasado desde un mercado en Wuhan para durante febrero y marzo terminar llegando a los rincones más lejanos del mundo, entre ellos nuestra región.

El martes 3 de marzo tiene una marca en el calendario para la República Argentina al ser el día en que el Ministerio de Salud de la Nación anunció el primer caso de Coronavirus en el país. Se trataba de un hombre de 43 años que llegó el domingo 1 de marzo a Buenos Aires procedente de Milán, Italia, uno de los focos de la enfermedad.

El primer caso confirmado de la pandemia en la provincia de Córdoba, fue el primer caso de la ciudad de Morteros. Se trató de un hombre de 57 años que regresó el 18 de febrero de un viaje del norte de Italia. Comenzó a tener un cuadro febril el 23 de febrero cuando fue atendido en una unidad de emergencia, pero recién el 1 de marzo fue internado siendo derivado al día siguiente al Hospital Privado de Córdoba, pero el Ministerio de Salud de la provincia lo dio como confirmado el 6 de marzo como paciente cero en la provincia. Ese mismo día se confirmaban en el país seis nuevos casos de coronavirus incluido el caso confirmado de Morteros, totalizando ocho infectados en la Argentina.

El paciente cero de la provincia de Córdoba radicado en Morteros fue escrachado ante la sociedad en conferencia de prensa violando la legislación vigente por el intendente municipal José Bría al dar a conocer la identidad, significando un duro momento no solo para el hombre afectado, sino para toda la familia que hasta amenazas de muerte tuvo que sufrir ante una sociedad atemorizada que desconocía las consecuencia de lo que significaría durante el año una de las peleas más duras de la humanidad.

Unos días más tarde fueron dos vecinos de Brinkmann los que contrajeron la enfermedad, a fines de marzo se confirmaba otros dos casos en Morteros para totalizar los cinco casos que existieron en ese primero momento en el departamento San Justo.

El bicho raro hizo que el gobierno nacional en acuerdo con todos los gobernadores y el intendente de Buenos Aires resolvieran dictar cuarentena obligatoria en todo el país dando comienzo a la nueva normalidad que como consecuencia del aumento de la curva de contagios sobre todo en la primera etapa en la Capital Federal y el cono urbano bonaerense tuvo su alargue, apareciendo los negacionistas anti cuarentena como maquinaria partidaria opositora que tuvo también sus representantes en nuestra zona con la realización de marchas en Porteña y Morteros en esta última convocada por autoridades municipales con los adversos efectos para contenter a la enfermedad al generarse fuertes presiones por parte de un grupo de comerciantes para que se flexibilice la actividad.

Agosto comenzaba a indicar en toda la región contagios Covid-19 y al incrementarse se registra en septiembre la primera perdida de una vida, para terminar el año con alrededor de 60 personas fallecidas en el área de cobertura de Regionalísimo como consecuencia del incremento de casos, los que hacia fines de año vinieron con altos aumentos sin que las autoridades locales hayan adoptado medidas para contener el avance de los contagios que terminaron por dejar en el camino a familiares, amigos, conocidos.

Del aplauso a los médicos a principios de la pandemia llegamos a la absoluta flexibilización para que la gente salga a buscar el virus al triunfar los defensores de la anti cuarentena, frente a los defensores del «Quédate en casa», algo similar a lo que lamentablemente ocurrió en el país a pesar que el virus viene dejando su estela de muerte haciendo que apague la vida de reconocidas figuras, uno de los que no pudo ganarle la batalla al coronavirus fue uno de los grandes pegadores del boxeo nacional el freyrense Juan Domingo «Martillo» Roldán, también se llevó al periodista deportista el Turco Wehbe, al cineasta Pino Solana, al actor Hugo Arana, el historietista Juan Giménez, al locutor y gran difusor de la anti cuarentena Mario Pereyra, entre otros.

Además de Juan «Martillo» Roldán, por distintas causas en muchos casos por largas enfermedades no vinculadas al Covid, durante este año tuvimos que lamentar la pérdida de varias personas reconocidas en nuestra región como la locutora de Radio Belgrano Sandra Orellano, tres ex intendentes Alfredo Bría, Oscar Borda Bossana y José Schedán, el músico Selvino Ortolano, el dirigente agropecuario Daniel Oggero y los ex colaboradores de Regionalísimo María Elena Michelotti y Carlos Negri.

El virus no solo generó aspectos negativos, sino que también puso de relieve la capacidad científica de mujeres y hombres de nuestra región en desarrollos para el tratamiento del mismo, profesionales de la medicina que sin miramientos se pusieron al frente de la pelea, así mismo puso de manifiesto la solidaridad de importantes sectores de la sociedad que brindaron su ayuda frente a la necesidad.

Así llegamos al final del año con la carrera contra reloj del mundo científico por encontrar la vacuna, la que con incertidumbre empieza a vislumbrar expectativas sobre el final de este difícil 2020 que esperemos nos deje una enseñanza para poner en práctica en 2021. Por todo esto, elevemos nuestros corazones brindando por salud. Ahora más que nunca.









