/ / Apuntar certeramente

Por Miguel Peiretti

Una muestra de cómo apetece el roce con la barbarie que el mundo de las disfrazadas sanguijuelas configura para aquellos que sueñan con ser parte del banquete, al que nunca dejarán sentarse, pero son usados para realizar campañas para eliminar la presencia de quienes son considerados un peligro público, como la lanzada con el pañuelo negro para la aprobación de la pena de muerte y la libre portación de armas de fuego, propuesta a través de las redes sociales por un constructor que suele mostrarse con escopetas junto a un exceso de aves muertas.

Las sanguijuelas acumulan cada vez más riqueza dejando en el camino a una cada vez mayor cantidad de mujeres, hombres, niñas y niños sin acceder a cubrir las necesidades básicas para la vida, ni hablar si alguien piensa en el placer al ser el disfrute un bien suntuario, es probable que los que se creen justicieros pidiendo libre portación de armas pasen en algún momento a ser un peligro público y terminen ajusticiados.

Para los que el sistema deja fuera de la mesa con hambre, todos los estamentos de los mercaderes de la muerte se encargan de alimentar con sustancias, pero cuando dejan de servir, hay pena de muerte. La condena está puesta en la nuca, como sello de origen cuando no tienen escape, están desocupados y al no ser domesticados para seguir engrosando sus bolsillos proponen la bala indulgente destinada a terminar con el descarte.

La economía que las sanguijuelas entrelazan para el futuro de los privilegiados, pero que hacen creer que la caída de las migas llegara a los que miran la fiesta desde afuera como perversa manipulación para el envenenamiento de un sector para arrebatar el futuro a la multitud anónima y lograr la posesión de mano de obra. Cuando de la oscuridad aparece alguna luciérnaga de la insurgencia, los capataces alimentan el virtuoso círculo incitando a armarse para defenderse del otro.

«´Salvemos una vida´ ¡¡¡La mía!!! Impulsemos el pañuelo negro para la portación civil de armas. Total, el gobierno ya liberó presos, ya anuló la justicia y ahora, aprobó el aborto. Así que... por qué quedarnos al margen de la tendencia?» expresa el mensaje junto a una imagen de un revolver con la leyenda portación legal, porque tengo derecho a defender mi vida que fue publicado por un hombre que se dedica a la construcción que muestra su pasión por matar aves y animales a través de fotografías con grandes cantidades de matanzas.

Un sistema que naturalizó salir a la calle con miedo para algunos y para otros a buscar el retazo de lo que le robaron desde el inicio, expulsando de la escuela, que no les permite trabajar porque no califica, les hacen creer que las universidades no son para ellos, les desfiguran el futuro cerrándole todos los caminos para el ascenso social. Ante el despojo ingresan al consumo del alcohol, las drogas que para acceder salen a chorear engrosando los bolsillos de quienes encabezan el banquete, pero cuando no pueden controlar, convencen a un sector de la sociedad que se debe pedir que se deje matar sin condena, haciéndoles creer que este es un país libre, entonces utilizando un derecho como la legalización del aborto para salvar la vida de la mujer, se plantea que, el que quiere andar armado, que ande armado.

Si como sociedad en lugar de dormir tranquilos ante el saqueo de los sueños colectivos, si en lugar de proponer la legalización de la pena de muerte, si en lugar de ser voceros para alimentar el fenomenal negocio capitalista para la venta de armas, discutimos la criminalidad del hambre, la inequitativa distribución de la riqueza apuntando de manera certera a los accionistas del vaciamiento de mentes para un mayor dominio, utilizando el principal arma que tiene todo ser humano como es la formación y la educación, la generación de trabajo con salarios que permitan una vida digna, con salud pública igualitaria, acceso a la vivienda entre otras armas para que colectivamente se haga germinar una nueva sociabilidad humana.

