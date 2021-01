/ / / Clases: volverían en marzo y con formato mixto

Así lo expresó Walter Grahovac, ministro de Educación de la Provincia. Además remarcó la importancia de la vacunación de los docentes para el retorno de la actividad.

Walter Grahovac, ministro de Educación de la Provincia, expresó este lunes en dialogo con Radio Mitre, la fecha de inicio de clases en la provincia.

Será para el 1 de marzo con una modalidad de dictado que combina la presencialidad y la virtualidad.

El titular de la cartera aseguró que se está "trabajando" para "tener nivel de presencialidad", con especial observancia en el estado de los edificios que deben adaptarse a las "cuestiones sanitarias".

También remarcó la importancia de la aplicación de la vacuna en los docentes, como elemento clave para evitar los contagios.

"Nuestra idea es que, aún no teniendo totalmente normalizada la pandemia, podamos ir aplicando clases no con el mismo régimen de cuando no había pandemia de lunes a viernes. Estamos apuntando a que los chicos tengan combinación entre presencialidad, con cierto nivel de virtualidad", destacó.

Respecto a los protocolos a aplicar, recordó que se aprobó a finales del año pasado un sistema "semáforo" que irá evaluando la situación de la pandemia y que si existe una nueva herramienta, "la incorporarán".

El 19 de febrero arrancarían los alumnos de sexto grado, sexto y séptimo año del secundario.

