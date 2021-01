/ / / Cumplimos 26 años

Por Miguel Peiretti

Regionalísimo con esta edición cumple 26 años.Desde su nacimiento en enero de 1995 asumimos la responsabilidad de brindar con perspectiva social información veraz desde un periodismo que sirve, informa y difunde y creció manteniendo ese espíritu

Todas y todos los habitantes de las 25 localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero a las que llegamos en formato papel acceden a su lectura sin dependencia económica al ser pioneros en la región en implementar el sistema de distribución gratuita. Pero además sus contenidos se distribuyen por intermedio de diversas plataformas, web, redes sociales, correo electrónico, whatsapp, radios, televisoras llegando a distintos lugares del mundo con alta respuesta de fidelidad de nuestros lectores los que día a día se incrementan.

Han pasado 26 años donde nos fuimos adaptando a las nuevas épocas tecnológicas, fuimos avanzando y creciendo en distintos aspectos, siempre sin claudicar en los ideales lo que junto a la aceptación del público nos permitió alcanzar la meta que nos enorgullece al ser cada vez más elegido por los lectores.

El poder político que gobierna Morteros intenta silenciarnos y quitarnos del camino desprestigiándonos, cortando pautas, presionando a comercios e industrias para quitarnos el apoyo, momentos que hacen flaquear, pero no les dimos y no le vamos a dar con ese gusto a ese reducido grupo que desde lo económico compran silencios, porque la gran mayoría transita por otro camino, pero además porque no somos de los que abandonamos el barco a pesar de las tempestades y cada vez que sentimos que no vamos a poder, tomamos impulso y nos lanzamos hacia adelante con mayor intensidad y firmeza.

En la fragua de cada edición, tratando de dar voz a los más débiles, mirando hacia adelante, dando testimonio de la posta iniciada hace 26 años, seguiremos haciendo lo mejor que podemos con empeño y afán de superación señalando la realidad de cada día, las realizaciones, inquietudes, proyectos, necesidades con contenidos con profunda calidad como herramienta de reflexión para la construcción de una sociedad equitativa.

Agradecemos a todos y todas, el reconocimiento y acompañamiento que siempre nos han dado y lo siguen haciendo, a nuestros lectores que nos eligen, a los auspiciantes que depositan su confianza y a su vez nos ayudan a sostener este emprendimiento, a las vecinas y vecinos que nos cuentan sus vivencias transformándose en corresponsales ciudadanos, a los colaboradores que forman parte de la familia Regionalísimo que con empeño profesional y espíritu comunitario periodistas, corresponsales, fotógrafos, diagramadores, publicistas, encargados de impresión, maquinistas, responsables de la logística, distribuidores entre otros que son parte del engranaje que conforman cada edición, a todos gracias infinitos

