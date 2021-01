/ / Las 10 noticias más leídas en el 2020

A partir de las estadísticas obtenidas en regionalisimoenlinea.blogspot.com se conformó el ranking de las 10 noticias que más lecturas tuvieron durante el año 2020, donde sin lugar a dudas las que tienen algún vínculos a situaciones generadas a partir del aislamiento fueron las mayor interés despertaron

En 2020, la necesidad de transporte de pasajeros fue uno de los temas de mayor convocatoria, al ser «Transporte Morteros preparado para salir a la ruta» la noticia más leída con 65.287 personas que se interesaron por el tema en la que los representantes de la empresa aseguraba que estaban listos en el mes de octubre para salir a la ruta cumpliendo con las medidas sanitarias que se establezcan

«Morteros estuvo cerca de ser Villa Gesell» fue la noticia que siguió en el ranking de interés de 30624 lectores de Regionalísimo, donde se ponía de manifiesto la diferencia con la ciudad costera en que en Morteros, la policía y la justicia en lugar de actuar contra los violentos, actuó contra la victima por ser los atacantes una patota dependiente del Estado municipal, encargados de la (In) seguridad ciudadana.

En tercer lugar se ubicó la información que daba cuenta que la Policía Caminera hará regresar a todos aquellos residentes en otras provincias que quieran pasar el fin de semana largo en Miramar u otros destinos de la provincia de Córdoba, con el título «Harán regresar a los santafesinos que vayan a Miramar u otros destinos», obteniendo 25728 lecturas.

La persecución a la presidenta comunal de Colonia Rosa y las fuertes restricciones que sufrían en San Guillermo fue la información que ocupo el cuarto lugar con 25392 personas que fueron en busca de la noticia que expresaba que cada una de las personas que no residen en la jurisdicción de San Guillermo, son tratados como elementos peligrosos portadores del virus, obligando nuevamente a la presidenta comunal de Colonia Rosa a denunciar la persecución que sufren además de ella, los vecinos de su comunidad.

«Detenidos en Morteros, Brinkmann y Balnearia por no cumplir el aislamiento» fue otros de los temas que despertó el interés de 21696 personas, donde se daba cuenta sobre este hecho que ocurría sobre el inicio del confinamiento obligatorio.

La denuncia a la policía de San Guillermo por golpear a los adolescentes que violan el aislamiento, donde según lo que manifestaba en aquel momento una madre a su hijo le provocaron lesiones se ubicó en sexto lugar en el ranking de las noticias más leídas durante el año pasado

«Enfermeras del hospital de Morteros denuncian abuso y malos tratos y despidieron a una pasante» fue visto por 16752 lectores de Regionalisimo, donde se ponía de manifiesto la situación conflictiva que vivieron en el Hospital Municipal «Dr. José Sauret» como consecuencia del despido de una enfermera pasante que se encontraba realizando las practicas profesionalizantes de la carrera de enfermería

La información que ofrecía el titular del Hospital Iturraspe de San Francisco, a su vez responsable del COE Regional, en la que decía que un chofer de un camión domiciliado en San Francisco se habría contagiado con Covid-19 en un campo en jurisdicción de Morteros cuando estuvo en el lugar en el mismo momento que habría estado el chofer del camión domiciliado en Ceres que se habría contagiado en Buenos Aires

«Vecina de Morteros denuncia que «si no tenes Covid-19 no te atienden». La hija de una mujer enferma de cáncer, denuncia que a su mamá en Morteros la dejaban morir por no tener Coronavirus, señalando que al tener un cuadro gripal tuvo que realizar un raid en ambulancia para lograr ser atendida, finalmente en Rafaela

La nota editorial titulada «En San Guillermo los enfermos de otras jurisdicciones son tratados por las autoridades municipales como enemigos», ocupo el décimo lugar en el ranking de noticias más leídas durante el 2020 con 13445 lecturas, en la que se analizaba la acción del entonces secretario privado de la intendencia de San Guillermo, quien había echado a un paciente con un cuadro alérgico

