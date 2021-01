/ / Nueva modalidad de estafa a través del correo

Nuevas denuncias por intentos de estafa cibernética están recibiendo en Santa Fe y sus alrededores. En esta oportunidad, el fraude consiste en un mail con la intimación por falta de pago de tarjetas de crédito, supuestamente de Visa, donde se insta a realizar una transferencia con el monto descrito en 48 horas.

"Si usted no abona el pago mínimo de $4750 pesos en un lapso de 48 horas procederemos a ejecutar solicitar un corte de su tarjeta por lo tanto no podrá comprar ni acreditar débitos automáticos con ella", dice el cuerpo del mail, cuyo nombre de remitente es "Gerencia Visa", no así la dirección de correo electrónico.

En el mail se solicita que se "realice una transferencia bancaria desde cualquier cuenta bancaria, sin importar que la misma no esté a nombre del deudor ya que usted es el único deudor con este gerente y monto asignado". En el mismo correo adjuntan una CBU donde depositar el dinero exigido y así poder lograr lo que buscan: que el cliente transfiera el dinero.

Los datos de la cuenta indican que el propietario es Sergio Gabriel Venecia, aunque algunos mails pedían que el pago se realice por PagoFácil o MercadoPago, lo que no dejaría rastros del delito. En algunos casos también se busca asustar a la víctima diciendo que se "registró su nombre en la lista negra del veraz".

Es importante ante esta y cualquier otra situación sospechosa no abonar ninguna deuda sin antes confirmar con su entidad bancaria correspondiente la existencia de la misma.

Desde la página web de Visa se indica que "si recibís una llamada o un correo electrónico y te solicitan información personal, no la brindes. Podés denunciar una estafa telefónica que usa el nombre de Visa enviándonos un correo electrónico a abuse@visa.com. Visa no llama ni envía correos electrónicos a los titulares de la tarjeta solicitándoles información personal."

Por otro lado se puede relevar el intento de estafa mediante comunicación telefónica a los números de atención al cliente de VISA (0800-666-0171), y solicitar información sobre el correo recibido, verificando así su veracidad.

