/ / / Oscar Atienza: "Es un error dar el alta a los 8 días"

Desde el 3 al 10 de enero se confirmaron 123 casos positivos Covid, y el informe oficial indica al día 10 de enero se mantienen activos 128 casos. Esto indica que al octavo día en Morteros reciben el alta, mientras que en otras poblaciones de la región el alta es dada entre los 12 y 14 días. En Morteros si se tomarán los confirmados de los últimos 14 días debería haber 207 casos activos

Frente a estos indicadores consultamos al Dr. Oscar Atienza, Magister en salud pública, docente universitario e investigador de la UNC, quien señaló que a quienes le dan el alta al octavo día, «Están por lo menos 5 o 6 días más en la calle contagiando. Se van de alta y creen que no tiene más el virus, como también se le da alta sin realizar PCR, puedo asegurar que el 80 % de esas personas salen a la calle y siguen infectando a otro, eso está mal»

Cantidad de activos informados oficialmente en

cada población vecina a Morteros el día 10 de enero

y la cantidad de días que totalizan los mismos

que es a su vez los días que son mantenidos

activos para evitar que contagien a otras personas

Aseguró que el tiempo es de 14 días a partir de realizado el diagnostico, «porque si no se le está dando el alta a una persona que no se si tiene o no el virus. Lo que están haciendo en varios lugares es, si a los 7 días no tiene más síntomas le dan el alta, es decir que al pasar a ser asintomático creen que no contagia y el virus en algunas personas está hasta ochenta días. Tengo una paciente que vengo siguiendo que lleva 84 días en el hospital, es decir que lleva 84 días positivos, no es el 100 % de las personas, pero el promedio es 14 días, sí, yo a los siete le estoy dando de alta, les puedo asegurar que el 80 % de esas personas siguen contagiando»

La incubación de este virus dura 14 días, no veo porque dan el alta a los siete días. Todos aquellos que tuvieron el virus se deben quedar aislados 14 días, después de esa cantidad de días puede salir a la calle pero con todas las medidas de seguridad, es decir lavado de manos, usando barbijo, manteniendo la distancia porque se puede volver a re infectar, si bien no le va a pasar nada porque no se va a volver a enfermar, pero puede contagiar a los demás»

«No se le debe dar la oportunidad la virus de que mute, si se vuelve a infectar el virus va a intentar mutar que es lo que está pasando a nivel mundial, empieza a generar mutaciones, así que se debe seguir cuidando hasta que termine la pandemia. Si le dan el alta a los ocho días, siga aislado hasta los 14 para no infectar otros» concluyó manifestando Atienza

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.