/ / / Preocupa a la provincia el aumento de casos en Morteros

A raíz del alto nivel de contagios que vive la ciudad de Morteros, se constituyeron profesionales del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia a los fines de evaluar las medidas adoptadas para controlar el avance de la pandemia.

La médica Ana Willington, del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud realizó distintas observaciones en relación al manejo y planteo la necesidad de establecer diferentes mecanismos de trabajo para enfrentar el alto ascenso que tiene Morteros en la curva de contagios.

Si bien la profesional abordó el tema desde el manejo sanitario, destacó la necesidad de que se tomen medidas preventivas frente a lo que se avecina a nivel general, si se quiere evitar volver a las restricciones. Esto estaría indicando el nivel de preocupación existente en las autoridades provinciales por la falta de control y la adopción de medidas por parte del Ejecutivo tendientes a controlar el avance de la pandemia en la ciudad, enfatizando que deben fortalecer la vigilancia para prevenir los contagios.

En ese sentido puntualizó que no se adoptaría ante la segunda ola, un confinamiento total como el establecido el año pasado, sino que se instauraría un mecanismo de observación para constituir medidas puntuales en cada caso, en cada población. Al respecto la profesional explicó que van a estar valorando el comportamiento de cada lugar y a partir de lo que acontezca, en función de la cantidad de casos existentes, el incremento en la curva de contagios, la responsabilidad de la gente en el cuidado se irá implantando las medidas que permitan en ese lugar controlar el avance del virus.

Una de las medidas que propuso en lo inmediato es incrementar el nivel de testeos que se está realizando, aconsejando que se realicen en puestos fijos como así también móviles a los fines de encontrar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas con el virus activo para proceder a su aislamiento con el propósito de cortar el alto nivel de circulación que está teniendo el virus en la ciudad. «Es una de las cosas que siempre tenemos que reforzar, tener un buen nivel de testeos para que no se nos estén quedando en el tintero los casos», destacó Willington

Advirtió que «esta es una problemática que estamos atravesando ahora que para nada estamos mejor, a pesar de que pareciera porque estamos más relajados con las medidas, en realidad es en el momento donde cada individuo tiene que tomar su responsabilidad, el uso adecuado del barbijo, el distanciamiento, la rápida consulta cuando tiene síntomas, la no asistencia a lugares de mucho amontonamiento de gente y controlar que la gente que regrese de vacaciones se pueda testear, vigilando la aparición de síntomas»

«La ciudad de Morteros está pasando por un aumento de casos y cuando tenemos los casos es cuando más tenemos que ajustar las medidas porque de lo contrario los casos van a aumentar» sostuvo la integrante del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud al considerar que es necesario cambiar el manejo antes de que ingrese la segunda ola. Ante este panorama se debería entender que de continuar como hasta ahora, es altamente probable que en el futuro se tenga que restringir el movimiento de la gente, lo que significaría una disminución de la actividad económica.

En relación a los escasos contactos estrechos que se declaran, la profesional señaló que se sabe que no es real porque al encontrarse más liberada la gente, está trabajando, está saliendo, está teniendo vida social, tiene más contacto social, pero son escondidos porque la gente no quiere aislarse, pero es importante que se den a conocer porque un contacto estrecho desde que tuvo contacto con la persona positiva, puede positivarse en los siguientes 14 días. La gente tiene que saber que se puede positivizar, aunque se hagan un hisopado y sean negativo a penas identifiquen a su contacto positivo, no pueden salir a trabajar, no pueden salir si son contactos estrechos.

Al ocurrir estas cosas, al relajarse las medidas, «el virus empiece a circular más y cuando empieza a circular empieza a aumentar y en la medida en que no podamos tomar las medidas que corresponden que son el aislamiento del caso positivo y sus contactos estrechos es difícil de controlar».

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.