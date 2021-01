/ / / «Que se haga rock... 10 años»: Una vez más los morterenses demostraron su solidaridad para con la niñez

Hace diez años Damián Asis desde el programa radial que conduce «Que se haga rock» con el objetivo de ayudar los merenderos y a las familias con necesidades alimentarias viene llevando adelante sobre el final del año un festival para recolectar alimentos.

La décima edición con incertidumbres como consecuencia de la pandemia finalmente logro llevarse a cabo con gran éxito no solo por la importante participación del público para disfrutar de las magníficas bandas presentadas en el escenario de Complejo «La Base» que fue cedido para la referida campaña, sino por la solidaridad de la comunidad que permitió reunir 1074 Kg de alimentos.

Sobre el escenario estuvieron Rosario Serafín; La Loca Alicia, Leo Acosta, 3 Cuartos entre otros para hacer posible la décima edición de «Que se haga Rock» por los chicos, por los merenderos, quienes fueron acompañados por un público solidario que llego con la finalidad de disfrutar de los recitales brindado por las bandas que fueron parte del evento, pero al mismo tiempo con el firme objetivo de aportar alimentos para el Almacén Solidario, el Comedor Plato Lleno y los merenderos que funcionan en los distintos centros vecinales y en algunos grupos religiosos.

A pesar de las vicisitudes que originó el coronavirus, entre ellas un par de días antes no tenían la certeza de poder realizar el festival, el balance de la campaña fue altamente positivo de acuerdo a la evaluación realizada por Damián Asis, alma mater de esta iniciativa que permite durante el año atender las necesidades alimentarias de una franja de la población que no viene siendo atendida por el Estado, donde no solo se ocupa de brindar alimentos, sino que también de manera permanente por intermedio de sus programas radiales que se emite por 95.5 Radio República, cada vez que alguna persona no es atendido no corresponde para acceder a un medicamento, a un tratamiento de salud, un techo y cuanto problema social surja en la comunidad, desde los micrófonos convoca a quienes solidariamente pueden brindar su granito de arena para resolver la situación.

1074 Kg de alimentos no perecederos

«Que se haga rock… 10 años» reunión 530 litros de leche; 118 kilos de fideos; 105 kilos de arroz; 47 kilos de polenta; 123 latas de conserva; 42 puré de tomates; 18 botellas de aceite; 32 kilos de harina; 65 kilos de azúcar; 32 mermeladas; 29 picadillos; 22 kilos de cacao; 98 paquetes de galletitas; 79 cajas de té y mate cocido; 25 cajas de postres.

De esta manera sostenido por Damian Assis desde su programa radial, una vez más puso de relieve la solidaridad de una franja importante de la sociedad, demostrando la generosidad que existe en la sociedad, haciendo que entre todas las personas e instituciones que se sumaron con su donación generen momentos más felices para la niñez de Morteros que sufre necesidades.

Al concluir la campaña Damian Assis agradeció a todas aquellas personas que participaron para «Que se haga rock» por los chicos, para los merenderos, haciendo que fuera nuevamente un gran éxito en su decima edición, no solo en asistencia, sino sobre todo en donaciones.

