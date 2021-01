/ / / Suardi: Delinearon el plan de obras para este año

El plan de obras para este año contempla seguir interviniendo en el predio del ferrocarril, cloacas, iluminación, cordón cuneta, ciclo vía, pavimentación, caminos rurales entre otras.

«Son muchos los proyectos para el 2021, sabemos cuáles son las necesidades que Suardi tiene, existen prioridades que hacen que muchas veces se deban dejar para otro momento en el marco de la emergencia que exige soluciones cuanto antes, todo eso va quitando tiempo y por ahí se demoran las obras. El año pasado pensábamos finalizar varias obras y se tuvieron que resignar para resguardar la salud. Este año proyectamos avanzar con las mismas» puntualizó el intendente Hugo Boscarol, al anunciar algunas de las obras que pretende concretar durante el 2021

Durante este año tienen previsto seguir trabajando en la intervención del predio del ferrocarril con una zona peatonal iluminada, además van a poner en funcionamiento el equipo de suministro de agua potable en las inmediaciones de la ex estación del ferrocarril sobre todo para favorecer el acceso a la misma a los habitantes de barrio San Miguel

«Estamos trabajando muy fuerte en cloacas, ya hicimos 27 cuadras de red en el sector noreste y seguiremos en el sector sur para cubrir unas 550 viviendas. Esta obra además de ser importante para la salud de las familias, genera un ahorro a tener que limpiar el pozo», sostuvo Boscarol

La ampliación del sistema de lagunas decantadoras de todo el sistema cloacal de la ciudad tiene previsto terminar durante este año. «Esta obra se está llevando a cabo con maquinaria y personal municipal con recursos propios, por eso es lento su avance»

Compra local

«La oposición cuestionó el costo de los caños para las cloacas, pero debemos ser realistas se tiene que comprar en los negocios de Suardi, porque la municipalidad recibe aporte de los comercios, pero además se tiene que ver la calidad que se pone, yo me fijo mucho en precio y calidad, porque dentro de la calidad se tiene el precio, si se quiere hacer cosas baratas se puede conseguir a muchos menos precio, pero yo hago obras que perduren en el tiempo, esa es mi metodología, es parte de la educación que me dio mi padre, dándome mucho resultado en mi trayectoria y lo traje en práctica en la municipalidad y creo que eso en el tiempo me va a dar la razón» sostuvo el intendente municipal

Prosiguió diciendo que «Se dice que Hugo Boscarol no informa las obras, lo que pasa que cuando informo una obra es porque estoy seguro que la voy a hacer, sino no la informo, es porque no hago una política a futuro engañando a la gente, ni diciendo que voy a hacer una cosa u otra, cuando sé de dónde voy a sacar los fondos recién lo informo»

Así mismo señaló que la EPE se había comprometido en entregar 600 lámparas LED, pero con el cambio de gobierno no llego el dinero para la compra de las mismas, «entonces como habíamos informado que se haría esa obra, teníamos que tomar una decisión para cumplir con ese compromiso y hoy tenemos más de 300 lámparas puestas en Suardi» manifestó al señalar que durante este año van a seguir renovando la iluminación para brindar mayor seguridad y ahorro en el consumo.

Por otra parte indico que cuentan con más de mil toneladas de ripio para la ejecución de la obra de cordón cuneta en barrio Sarmiento. Además seguirán con la ciclo vía para brindar tranquilidad a los trabajadores de la planta láctea, además colocaran equipos de gimnasia para quienes salen a caminar.

Caminos rurales

«El mejoramiento de los caminos rurales es una deuda que tenemos con los productores, pero estamos cobrando la tasa más barata, porque considero que no se debe lucrar porque el sacrificio que hacen para producir, el tambero, el levantamiento, la limpieza de caminos lo hace la municipalidad con los recursos de la tasa por hectáreas».

Explicó Boscarol que «Suardi estaba en un litro de gasoil por hectárea, hoy estamos en 450 grs, entonces quiere decir que estamos cuidando el bolsillo de los ciudadanos al igual que las tasas de la ciudad, miro mucho eso porque soy productor, soy contribuyentes y sé que hay gente que no lo puede pagar, entonces se debe manejar para que la gente pueda sobrevivir y mantenerse»





