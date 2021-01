/ / / Suardi: En el 2020 la prioridad fue cuidar la salud

«Cuando dio comienzo el 2020, pensamos en un año progresivo, lo encaramos con muchas planificaciones, pero la pandemia nos obligó a cambiar el rumbo porque aparecieron prioridades para cuidar la salud de la población» comenzó manifestando el intendente Hugo Boscarol al realizar un balance sobre el año que finalizó

Primero apareció en la zona el dengue, donde para resguardar a los suardenses resolvieron no presentar la comparsa en Miramar, es algo que quizás no cayó muy bien, porque venía de ser las comparsa más convocante al batir record de público en su propia ciudad, pero el tiempo les dio la razón en relación a las medidas adoptadas para evitar los contagios al ser junto a Freyre las dos poblaciones que no se vieron afectadas en la región.

La aparición de la pandemia en el país complicó, obligó a adoptar medidas y a cambiar lo proyectado para el año. «Creamos un comité de crisis con la participación de profesionales, policía, bomberos, concejales para la toma de decisiones en conjunto, los concejales de la oposición participaron una vez o dos de las reuniones después no estuvieron más, pero fueron todos convocados y estábamos todos sumando para tomar decisiones» manifestó el intendente Hugo Boscarol, quien recordó que permitieron solo dos acceso a la ciudad, un principal y otro para el movimiento de camiones cerealeros.

Agradeció la predisposición de los empleados municipales que estuvieron las 24 horas controlando, tomando datos con frio, lloviznas, lluvias, «estuvieron siempre presentes por eso quiero agradecer a todos porque recibían muchas críticas como también las recibía yo, criticas muy pesadas, pero sé que la decisión fue acertada para cuidar a la gente por igual a todos»

Durante el confinamiento obligatorio el municipio brindó ayuda económica a quienes realizaban actividades que hacían que vivan el día a día, además de atender las necesidades que la pandemia fue demandando. «No hay que mirar la inversión que fueron más de 8 millones de pesos en la pandemia, pero eso no se debe mirar, lo que se debe mirar es la situación de salud de los suardenses, se dejaron de hacer obras, pero primero está la salud y después las obras, el cuidado de la gente es más importante, quiero agradecer a la gente que se cuidó y cuida, lamentablemente llego la pandemia, así que tenemos que seguir cuidándonos, cumplir con todos los protocolos» enfatizó Boscarol

Obras

Al mismo tiempo sostuvo que a pesar de todo lograron avanzar con distintas obras como la Estación de Arte en la vieja estación de servicios YPF, la colocación de juegos en distintos espacios públicos, avanzaron con un nuevo lugar para el suministro de agua potable en el predio del ferrocarril, lugar donde inauguraron una plaza para barrio San Miguel, al que además realizaron obras de cordón cuneta e iluminación, concretaron 27 cuadras de red cloacal.

La instalación de más de 300 equipos de iluminación LED, la pavimentación de distintas calles, el inicio de obras de cordón cuneta, como así también comenzaron con la ampliación de las lagunas decantadoras de cloacas, como así también iniciaron la ciclo vía para resolver el movimiento hacia la planta láctea de la localidad

«La emergencia nos generó prioridades que obligaron a dejar otras al quitarnos tiempo porque era necesario solucionar cuanto antes, eso fue demorando las obras, era un año en que pensábamos finalizar varias obras y se tuvo que resignar para resguardar la salud»

