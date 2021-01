/ / Un espacio con un gran potencial para el crecimiento de toda la región

Por Miguel Peiretti

Hace algo más de veinte años desde estas páginas empezamos a poner de manifiesto el sorprendente potencial económico de la industria de la observación, el avistamiento y la fotografía de aves como alternativa de desarrollo laboral, económico y social a través de un proyecto sustentable que mueve millones de personas que llegan al lugar con dólares y euros.

Hace diez años propusimos en Morteros el Festival Mundial de las Aves como parte de un proyecto de desarrollo turístico sustentable que fue propuesto al municipio que había empezado a plasmar, pero la intermediación de intereses personales, económicos y políticos de algunos por un lado y la falta de convencimiento que la observación de aves puede ser un alternativa, a la hora de buscar estrategias para el desarrollo. Sus representantes y la ciudad no vieron que a pocos kilómetros se encuentra un espacio con posibilidades de convocar a más de diez millones de personas que desde distintos lugares del mundo salen a recorrer esos espacios.

Para que se tenga una idea del movimiento que genera esta actividad, según Naciones Unidas se estima que solo Estados Unidos, genera unos 32 millones de dólares anuales. En nuestro país en los últimos años el crecimiento de personas que ingresan desde el exterior para visitar distintos lugares donde viven las aves tiene una media de crecimiento del 20 % anual.

Si bien aún no se vislumbra un profundo trabajo para mostrar la asombrosa biodiversidad, aún no existen senderos, no se instalaron miradores entre otros elementos necesarios, menos aún una estratégica difusión para convocar, razón por la que aún los visitantes extranjeros solo llegan al arco sur oeste de Mar Chiquita para deleitarse con la inmensidad de la variedad que brinda la reserva natural, la participación en este festival si bien se mostró en la primera jornada más como un espacio para actividades espirituales para la meditación, que para observación, es un paso para comenzar a instalar a la zona como un lugar a ser descubierto por quienes hacen turismo de avistaje, observación o fotografía.

Todos los años la Reserva Ecológica Costanera Sur en plena Capital Federal y el Parque Tres de Febrero, en Palermo, los Esteros del Iberá y el Parque Nacional Mburucuyá en Corrientes, el Parque Nacional Iguazú y el Corredor Biológico Urugua-í Foerster en la provincia de Misiones, como así también en la Patagonia la Bahía Bustamante, el Parque Nacional Lanín, Ushuaia y la Meseta del Lago Strobel, la Meseta del Lago Strobel, en Santa Cruz, por el norte el Parque Nacional Calilegua, el sur de Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y la Reserva Natural Provincial Punta Rasa, mientras que en nuestra provincia , las salinas grandes, Traslasierra y Mar Chiquita en la zona de Marull son visitados por los amantes de la observación, el avistaje y la fotografía.

Procedentes de Europa llegan a la costa sur de la laguna Mar Chiquita a cada año más de un centenar de turistas que se instalan para observar a lo que debe agregarse los visitantes estadounidenses, latinoamericanos y de nuestro país, lo que pone a la costa este como otro potencial espacio a ser visitado por ese tipo de turismo que genera de forma directa e indirecta más de cinco puestos de trabajo por cada visitante, además del movimiento en comercios y lugares para pernoctar.

Si bien se trata de un sector del turismo que es amigable con el ambiente por lo que disminuye el riesgo de incendios en el monte, la acumulación de basura y contaminación como ocurre con el turismo tradicional, para un desarrollo de esta naturaleza es necesario un trabajo conjunto entre la ciencia y el gobierno para establecer un desarrollo sustentable con racionalidad, donde se evalúe de manera adecuada el impacto social y ambiental, para que no sea avasallado por los inescrupulosos que buscan maximizar ganancias sin preservar el patrimonio natural que se encuentra ahí, a la espera de ser descubierto por una franja que en promedio gasta bastante más que el turismo tradicional para establecer en nuestra región una alternativa de crecimiento laboral, social y cultural.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.