/ / / Un respirador sin autorización del Anmat infla las diferencias en San Guillermo

(Miguel Peiretti) Una fuerte polémica generó un respirador entregado por el senador departamental Felipe Michlig al Samco San Guillermo que no está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), además desde el área de bioingeniería de la provincia habrían sugerido que no sea utilizado.

El representante de Inventus, Ing. Guido Guilleron, reconoció que el respirador que cuenta con autorización del Anmat es la primera versión desarrollada en forma conjunta con la Universidad Nacional de Rosario, pero esta versión dijo no cuenta con aprobación del Anmat, «se encuentra en trámite de autorización», argumentando que es más completa, con más modos de funcionamiento.

El Anmat indica que los ventiladores de cuidados críticos son productos médicos, soporte de vida, y pertenecen a la clase de riesgo III según la regulación vigente y no pueden ser comercializados sin su aprobación.

La polémica que movilizó de urgencia a los fabricantes junto al senador Michlig hacia el departamento San Cristóbal donde se distribuyeron seis ventiladores de iguales características, se originó a partir que el director del Samco San Guillermo, Dr. Pedro Giménez en nota con TV Coop, informó a la población que había puesto en conocimiento a la comisión del Samco que no utilizaría el respirador entregado por el senador por no contar con certificado de Anmat y porque «no reúne los requisitos para mantener a una persona en asistencia mecánica» y acotaba que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no lo avala.

Este modelo B1, «Lo hemos probado y no responde satisfactoriamente a nuestras necesidades» dijo el profesional.

Para Michlig es una cuestión política partidaria

El hecho movilizó de urgencia al senador Felipe Michlig quien junto a los representantes de la empresa el Coordinador de «Un Respiro», Ing. Guido Guilleron y el Jefe de Producción, Ing. Alejandro Palma recorrieron además de San Guillermo, Suardi, Arrufó y Ceres donde también entregaron equipos, argumentando que el referido respirador está desarrollado en base al anterior que cuenta con aprobación del Anmat, pero «esta es una segunda, una versión más completa, con más modos de funcionamiento, que se encuentra en trámite de autorización».

Al mismo tiempo tanto el senador Felipe Michlig como el Ing. Alejandro Palma aseguraron que el equipo no había sido desembalado y no había sido puesto en funcionamiento, lo que fue negado por el Dr. Giménez en declaraciones a Cadena 2000 en la que señaló que cuenta con fotografías que demuestran que el equipo fue instalado por Flavio Nari, quien es personal de maestranza del nosocomio y fue probado.

Por otra parte el senador departamental a través de una gacetilla aseguró que el Director del Hospital de Suardi Dr. Nicolas Zulli, manifestó que «el respirador en nuestro caso ya lo tenemos instalado y lo probamos, funcionó bien y se brindó una charla a todo el personal, aunque todavía no lo tuvimos que utilizar en pacientes, pero en caso de ser necesario ya está instalado. Estoy muy agradecido a los que se preocupan por sumar mejor instrumental».

En declaraciones a Cadena 2000, Michlig, dijo que «El Dr. Giménez debe reconsiderar su negativa», puntualizando que «Nosotros verificamos que el respirador estaba en la caja de madera como había sido entregado».. «Manifestar que no funciona es parcializar y no proceder como corresponde».

Así mismo el senador argumentó que el Dr. Giménez actúa en política, fue concejal, es presidente del PJ y está puesto en el cargo por una decisión política del gobierno provincial»

Al asegurar que funcionan bien, indicó que está en proceso de homologación y «podríamos decir que la vacuna que se está colocando más que la evaluación del Anmat, la autorizó el gobierno. Está en gestión y está funcionando, tenemos que esperar un papel o hay que utilizar el respirador, pensamos que se debe tener funcionando».

Finalmente dijo que «No quiso participar de la demostración de funcionamiento a cargo de los técnicos, así que no lo quiere usar, será llevado a otro centro».

Pedro Giménez se defiende con argumentos técnicos

Por su parte el Dr. Pedro Gimenez director del Samco San Guillermo en declaraciones al mismo medio, manifestó: «Estuvimos probando y también hemos requerido y en base la documentación que tenemos acá, la opinión de bioingeniería de la provincia, dado que el respirador no está avalado por el Anmat y la documentación no corresponde al modelo que está en el Samco nos aconsejaba a no usar el equipo».

Así mismo dijo a Cadena 2000 que el manual de instrucción y los certificados del Anmat no corresponden al equipo que fue entregado, asegurando que no está avalado por ningún organismo oficial y ninguna sociedad científica, como el Anmat, la Sociedad de Terapia Intensiva, la sociedad de anestesia, nadie lo avala, además dijo contar con una nota de bioingeniería donde recomienda que no sea usado este respirador.

Por otra parte hizo referencia a un pedido de informes de la Asociación de Ortopedia y Cirugía de Rosario presentado en la Cámara de Diputados de la provincia como consecuencia de la falta de aval del Anmat, señalando que el mismo ingeniero de la empresa dijo estar usando válvulas que no son de uso médico. «Si yo pongo a una persona en un respirador que no está avalado y esto provoca una rotura del pulmón quien es el culpable», se preguntó Giménez.

En relación a la acusación política por parte del senador hacia su persona, puntualizó: «Yo estoy dando argumentos técnicos, no estoy dando argumentos políticos. Antes de que llegue el equipo le envié una nota a la comisión del Samco donde exponía que el manual y los certificados del Anmat no correspondían con el modelo que nosotros teníamos y es mentira que no hemos desembalado el respirador, lo hemos probado, hemos puesto variables que son utilizados en pacientes de frecuencia respiratorias, saltan alarmas por todos lados, como que no se banca de 22 a 30 frecuencia por minuto que es lo que se ventila en la mayoría de los pacientes. Preocupa el pedido de informes a la cámara de diputados donde habla de las válvulas, un elemento de seguridad central, viendo todo eso no puedo usar un equipo que no tiene ninguna certificación de organismos controladores».

Al ser consultado acerca de las razones por la que no asistió a las explicaciones de la empresa, respondió el médico que es imposible que puedan demostrar frente a legos que el aparato funciona bien, además de que la cuestión de las válvulas se encuentran en el interior, como pueden demostrar que son seguras, dijo.

«Dado que no enviaron documental que certifique que este respirador es apto para usar en humanos no voy a exponer a nadie y no me voy a comprometer a que podamos tener algún problema, ya que no tengo el aval de ningún organismo oficial, como tampoco asociación científica argentina»

Finalmente expresó que «Yo no tengo intención política, es técnica, desde el 1 de diciembre vengo pidiendo informes y tengo el deber de informar a la población la situación»

Sin aprobación no debe ser comercializado

El Anmat informa en su página que el organismo de control de tecnología médica aprobó el uso de «Un respiro» que es la primera versión, no la que fue entregada al Samco San Guillermo solo para los casos de Covid-19. Es decir no podría ser utilizado para cualquier otra patología.

Además indica que los ventiladores (respiradores) de cuidados críticos son productos médicos, soporte de vida, y pertenecen a la clase de riesgo III según la regulación vigente.

El fabricante de productos médicos que pretende comercializarlos debe cumplir con una serie de normativas establecidas en las disposiciones que establecen los requisitos para habilitación de establecimientos y las buenas prácticas de fabricación de productos médicos.

Una vez habilitada la empresa ante la Anmat, debe inscribir los productos médicos cumpliendo cada uno de los requisitos de la normativa vigente como así también debe incluir una revisión clínica, refrendada por un profesional del ámbito asistencial, (preferentemente respaldado por una sociedad científica que nuclee a los potenciales usuarios del producto médico).

Además debe presentar ensayos de laboratorio que evidencien la seguridad y eficacia del respirador y pruebas de funcionamiento en simuladores de pacientes y/o pulmón artificial.

El Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe indica que los respiradores o ventiladores son productos médicos de soporte de vida regulados por la Anmat.

«Las fallas de este producto, consecuencia de un diseño inadecuado y/o un mal uso pueden provocar daños severos e incluso la muerte del paciente, por lo que deben ser aprobados por la Anmat para su comercialización en Argentina.

Al recomendar a profesionales de la salud y a establecimientos, la utilización de productos aprobados por la Anmat, indica que es responsabilidad de los profesionales de salud, responder por las consecuencias dañosas de su actuación profesional y que pueden dedicarse de actos u omisiones involuntarias o voluntarias contra las reglas legalmente establecidas.

