/ / / Bomberos Voluntarios de San Guillermo en pandemia vendieron más bonos de colaboración

El sorteo del bono contribución 2021 a beneficio de Bomberos Voluntarios de San Guillermo se concretó en el cuartel a través de un acto público transmitido por los canales locales

El mismo estaba previsto realizarlo en el transcurso de la 11º edición de la fiesta provincial de la peña solidaria «Ayúdenos a ayudar» que organiza todos los años la institución bomberil. Este año como consecuencia del coronavirus no se pudo realizar.

Al concluir el sorteo el presidente de Asociación Bomberos Voluntarios de San Guillermo, Sergio Fauda, agradeció a toda la ciudad y la zona por la colaboración con la compra del bono «en un año tan difícil por la pandemia, que para nosotros fue muy bueno».

Al señalar que tenían esperanza de poder llevar a cabo la tradicional peña, «lamentablemente no se pudo hacer, por eso realizamos el sorteo de esta manera» dijo el titular de la institución solidaria mientras felicitaba a los ganadores

Al indicar Fauda que vendieron 750 bonos, puntualizó que en esta edición tuvieron una mejor venta que en años anteriores que estuvieron el orden de los 600 bonos, «este año la gente colaboro mucho, una pena que no se haya podido realizar la peña, la queríamos concretar porque iba a ser la segunda provincial»

En cuanto a inversiones manifestó que hace un tiempo compraron una camioneta 4 x 4, considerando que a nivel unidades están bien equipados. Los proyectos es seguir equipando al cuerpo activo y cubrir algunos gastos, y al mismo tiempo dijo Fauda que «no debemos desviarnos mucho con los sueños por la situación económica que se vive»

Al indicar que funcionaron con los subsidios que en el 2020 los cobraron en tiempo, el secretario José Ybañez dijo que son 930 socios que colaboran, la venta del bono es importante, « este año no pudimos realizar ningún evento, por eso seguimos pidiendo la colaboración porque esta pandemia va a seguir y no vamos a poder realizar nada por los protocolos, como institución debemos ser ejemplo para no cometer errores para seguir en la senda de comunidad»

Concluyó Ybañez expresando, «Somos una familia donde todos los días estamos luchando para el mejoramiento de la institución en este año tan duro, en la parte social, psicología de cada persona, se siente en la sociedad el dolor, esperemos que no quede más gente en el camino».

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.