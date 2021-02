/ / / Construirían en Morteros un hotel de la cadena Howard Johnson

El Grupo Hotelero GHA que atiende en nuestro país las operaciones del grupo Wyndham Hotels & Resort aprobó el proyecto que demandará una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares

En pocos días inauguran en La Plata el primero de diez que proyectan habilitar este año

La cadena hotelera Howard Johnson y Days In confirmó que aprobaron el proyecto de construcción de un hotel en Morteros en el marco del plan de expansión en el país

El grupo Wyndham Hotels & Resort cuyas operaciones son manejadas por el Grupo Hotelero Alberto Albamonte (GHA) en Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, manifestó de acuerdo a lo que pudo confirmar Regionalísimo que aprobaron el pedido de franquicia y cerraron convenio con un grupo inversor para desembarcar en Morteros con un hotel.

El hotel Howard Johnson se construirá en Morteros a partir de una sociedad entre GHA y los inversores que solicitaron la franquicia, sin precisar a Regionalísimo detalles sobre quienes integran el fideicomiso, como tampoco acerca de la ubicación, más allá que se especula podría ser en los terrenos de la ex fábrica de aviones Aero Boero.

En relación a la probable fecha que se comience en Morteros con el hotel, Alberto Albamonte, CEO del grupo y presidente de las dos cadenas hoteleras en el país, dijo que desde que arrancan un proyecto hasta que se termina tardan dos o tres años, acotando que este año quieren abrir 10 hoteles que representan una inversión de 120 millones de dólares, de los cuales cinco están a punto de inaugurar y otros cinco esperan ser inaugurados antes de fin de año, lo que significa sumar 1.200 habitaciones.

En relación a la inversión que realizaran para la construcción del hotel de acuerdo a lo que pudo averiguar Regionalísimo, el negocio se concreta a través de franquicias, que necesitan una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares, cuando el inversor que se acerca para lograr una franquicia no llega al monto, le ofrecen la búsqueda de socios. Una vez aprobado el proyecto la cadena es muy estricta en el cumplimiento de las reglas, cuando algo no se cumple les quitan el nombre.

A los 41 hoteles Howard Johnson abierto en el país y un hotel Days Inn en La Plata, se suman los 10 que proyectan inaugurar este año en La Plata, Tandil, Lobos, Bahía Blanca, Alvear en Santa Fe, San Rafael en Mendoza, Cinco Saltos en Río Negro, San Martín de los Andes y dos en Catamarca en la ciudad y en La Viña y los proyectos de edificación de hoteles Howard Johnson además de Morteros, figuran también Tigre, Villa Gesell, Miramar, Puerto San Martín en Santa Fe, Colón y Concordia en Entre Ríos y La Punta en San Luis.

Si bien la fuente que anticipó la exclusiva información a Regionalísimo no brindó precisiones de no mediar ningún inconveniente, el Howard Johnson Morteros podría comenzar a funcionar hacia fines del 2022 o principios del 2023.

«Somos conscientes de la difícil situación que vive no sólo el sector hotelero, sino también muchas empresas dedicadas a diversos rubros del sector del turismo, pero esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados y lamentándonos, pues sabemos que esto tendrá una fecha de finalización y deberemos estar preparados», dijo Alberto Albamonte, quien fue dirigente de la UCeDé, en 1987 fue diputado nacional, cargo que renovó en 1991, aliada al ex presidente Carlos Saúl Menem, en 1994 fue convencional en la Reforma de la Constitución Nacional. En 1995 abandono la política para dedicarse al mundo empresarial, puntualiza

Alberto Albamonte CEO del GHA y Presidente de las dos cadenas hoteleras dice que «Argentina y nosotros, como cadena hotelera, estamos frente a un desafío muy grande ya que las estadística indican que las actividades volverían a una ‘normalidad’ recién hacia el año 2022, por eso queremos estar preparados para recibir ese caudal de personas dentro del país y de las que nos visiten desde el exterior que seguirán viajando por placer o por negocios».

Desde la dirección de las dos cadenas hoteleras sostienen que se debe tener en cuenta que en las ciudades donde desembarcan, ofrecen transformaciones positivas ofreciendo muchos puestos de trabajos en forma directa e indirecta.

