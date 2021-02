/ / / Denuncian a periodistas de Reconquista por violencia mediática, de género y racismo

Fue por una entrevista hecha el 22 de enero en el programa Vía Libre (96.1) de la ciudad de Reconquista en la cual una joven madre fue increpada por la crianza de sus cinco hijos.

El conductor de Radio 10 de Reconquista – en el norte de la provincia de Santa Fe- José Carlos Odasso y a su movilero Silvio Batistuta fueron denunciados por La Colectiva Feminista Savia (una organización no gubernamental abocada a difundir y acompañar situaciones de vulneración sobre derechos de mujeres, niños y adolescentes, géneros y diversidades) por violencia mediática, simbólica y de género, y por difundir un discurso racista y de estigmatización social.

La denuncia se dio en el marco de una entrevista hecha el 22 de enero pasado en el programa Vía Libre (96.1), donde “Liliana, una mujer madre de cinco hijos, es increpada en barrio Nuevo por Batistuta sobre de la crianza de sus hijos”.

“En el transcurso de la entrevista pueden observarse connotaciones racistas, aludiendo a la condición de gitano del padre de los hijos de la mujer y a ciertas costumbres que responden a la idiosincrasia de ese pueblo”, dice una parte del comunicado de la organización denunciante.

Y continúa: “Sobre la identidad paterna, Batistuta le hace a la mujer preguntas tendenciosas, poniéndola en el lugar del banquillo de acusada, viéndose obligada a responder sobre cuestiones personales, como por ejemplo, si cobra la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentaria y bolsones escolares. Además, le discuten diciéndole cuánto debería estar cobrando, según las cuentas que hace el conductor Odasso, desestimando lo que ella responde”.

En ese marco, la organización advirtió que otra situación que les llamó la atención “fue la intervención de la delegada en Reconquista de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Cereijo, que lejos de poner en cuestión procedimiento, se suma al proceso inquisitorial aportando datos que exponen aún más a la mujer y a su familia”.

La voz de Colectiva Savia

Andrea Adobato, una de las integrantes de la organización Colectiva Savia, contó a El Ciudadano que el barrio Nuevo es popular y de gente humilde. Y aclaró: “Viven parejas de diferentes orígenes étnicos, no sólo gitanos”.

“Este conductor y periodista escrachan y humillan a la mujer. No es ninguna novedad, es una constante que tienen de abordar algunos temas en su programa de radio. En este caso, con una clara intención de castigarla, según dicen, porque es una madre pobre y mala.”, aseguró Adobato.

Adobato, explicó que constantemente el programa radial Vía Libre tiene actitudes denigrantes hacia los colectivos de disidencias sexuales y docentes, entre otros.

“Esto pasa frecuentemente en los medios radiales de Reconquista, sobre todo en esta emisora. Tienen una falta total de compromiso con relación a la formación de género, del cuidado de niños, de mujeres, viven como hace 20 años atrás”, lamentó la referente de Colectiva Savia.

Y cerró: “Crean un sentido común basado en el odio y en el escrache. Hay que exponerlos porque la impunidad es tremenda”.

A continuación, el racconto de la entrevista radial del conductor del programa de radio José Odasso y el movilero Silvio Batistuta a Liliana:

-S.B: ¿Es cierto que salen tus hijos solos a vender al centro?

-L: No. Ellos van conmigo, son menores de edad. No van solos a ningún lado. Cuidamos mucho a las criaturas.

-S.B: ¿Y su marido qué hace?

-L: Sale a juntar aluminio, metales. Toma en la semana algún día pero no le saca la plata a mis hijos para chupar, como dicen ustedes.

-S.B: ¿Por todos los chicos cobra la asignación?

-L: Sí, con eso le compro algo de ropa, zapatillas. Los mantengo. Ahora no van a la escuela, pero hacen tarea desde la casa.

-S.B: ¿Por qué crees que los vecinos te atacan de esta manera. Tenés problemas en el barrio?

-L: No. Hablo con poca gente. Vinieron ustedes y doy la cara.

-J.O: ¿Cuánto cobrás por tus cinco hijos?

-L: Entre 10 y 11 mil pesos. A todos no nos pagan iguales.

-J.O: Vos tenés unos 14 mil pesos por la Asignación Universal por Hijo, más 6 mil pesos de la Tarjeta Alimentar, o sea, estás cobrando como 26 mil pesos.

-L: Ojala cobrará eso, nada que ver. Venga usted cuando vaya a cobrar y va a ver que no es así. Con la plata de mis hijos pago el alquiler, la luz.

-J.O: Esta asignación que te dan no es para pagar la luz ni el alquiler, ni para comprar cigarrillos y cervezas. Es para alimentarlos a ellos ¿Por qué con lo que cobrás para tus hijos hacés que salgan a pedir? No está bien.

-L: Yo salgo con mis hijos uno o dos horas y me vuelvo. ¿A usted le dura su sueldo?

-S.B: Ella es criolla y está casada con un gitano y por eso integra la comunidad.

-L: No tomo, no tengo vicios. No soy borracha, cuando quieran me pueden hacer cualquier análisis. No tengo nada en mi cuerpo. No se quién me hizo la denuncia para que vengan ustedes acá. No soy ninguna descuidada.

-J.O: La denuncia la hicieron muchos vecinos que están indignadísimos con ustedes.

-S.B: José, le dio de baja a la Asignación Universal por Hijo porque no presentó la constancia de salud y educación.

-L: El año pasado no la pude presentar porque la Ansés estaba cerrada. Tengo el formulario para que me lo firmen en el dispensario.

-J.O: Si cobrás lo que mi compañero te está diciendo, los chiquitos no tendrían que salir más a la calle a vender.

Un poco más

José Odasso preside desde hace varios años el Club de Leones en Reconquista. La Asociación Internacional de Clubes de Leones está formada por 46 mil Clubes de Leones en todo el mundo, distribuidos en 205 países. Las oficinas centrales están en Oak Brooks, Illinois, Estados Unidos.

La organización asegura tener como objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad tanto a nivel local como global.

Odasso, sostuvo -cuando inauguraron en 2019 la sede propia en Reconquista- que quieren “multiplicar los servicios para el bien de nuestra comunidad. Sabemos que el Estado no puede solo y el valor del voluntariado tiene que tener mayor presencia en las comunidades. Cuando los vecinos se prestan a servir, junto a sus instituciones, se logran frutos importantes”.

