/ / / En Morteros y la zona no hubo reclamos

El pedido de Justicia por Úrsula y todas las mujeres violentadas y abusadas, no tuvo en Morteros y la zona ningún tipo de manifestación, como así tampoco existió por parte de agrupaciones ningún tipo de convocatoria

Hubo marchas por el femicidio de Úrsula Bahillo y se pidió el esclarecimiento de los casos de otras víctimas con la intención de visibilizar y promover la toma de conciencia sobre la violencia de género en distintos lugares del país, algo que por estas latitudes no ocurrió

En Morteros y el área de influencia de los tribunales no solo es necesario pedir por una justicia con visión de género, para que el sistema judicial no mate, no victimice, sino que es necesario exigir que se convoque a concurso para designar a quien ocupe la titularidad de la fiscalía, ya que en la actualidad las más de 600 causas vinculadas a violencia y abuso que por año se radican, dependen de fiscales de San Francisco.

Si con una justicia que funciona de manera normal cada vez que una mujer hace la denuncia, hasta que sale la medida pasa un largo tiempo, al tener que derivar desde Morteros a San Francisco para que se resuelva, hace que la mujer este mucho más vulnerable, al dar al opresor el tiempo necesario para que con toda la furia vuelva hacia ella.

Ante esta situación llamo la atención que desde las agrupaciones y organismos que trabajan por los derechos de las mujeres no se hayan sumado al pedido de Justicia por Úrsula y todas las mujeres violentadas y abusadas

