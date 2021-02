/ / / Freyre: El intendente recibió la vacuna Sputnik con conocimiento de Defensa Civil para seguir al servicio de la comunidad

El intendente de Freyre Augusto Pastore manifestó haber sido vacunado el 18 de enero en el Hospital Iturraspe y al mismo tiempo se mostró sorprendido al no aparecer en el listado de intendentes que recibió la dosis.

Al asegurar que fue un acto público con una decisión tomada con conocimiento de Defensa Civil de Freyre en un momento en el que muchas personas se rehusaban a recibir la vacuna y sostuvo que lo hizo dando una muestra de confianza, convencido que en febrero y marzo se tendría una gran cantidad de dosis para vacunar a la población. Además señaló que en las pequeñas poblaciones el intendente sin ser médico está las 24 horas en el frente de batalla, por lo que consideró que era una buena posibilidad, recibir la vacuna para seguir trabajando a pleno después de estar dos veces aislados por ser contacto de contacto.

“Cuando se inició el proceso de vacunación al personal esencial, estratégico y de conducción, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional en el que figuraban quienes son cabeza de poder en los distintos niveles, me fui a vacunar al Hospital Iturraspe de San Francisco en paralelo al grupo de Freyre con el que estamos en la primera línea de trabajo en el marco de la pandemia” manifestó el intendente Augusto Pastore quien al mismo tiempo se mostró sorprendido al no aparecer en el listado de autoridades que recibieron las dosis de Sputnik, por eso “al estar los colegas intendentes y funcionarios que trabajan en los COE regionales de los distintos partidos que participamos de este proceso preventivo, corresponde dar a conocer que me vacune al igual que lo hicieron ellos, no por privilegio, sino para poder seguir atendiendo la demanda de la pandemia”.

“En aquel momento era necesario transmitir confianza sobre una vacuna que era desprestigiada desde muchos sectores opositores al tildarla de veneno sosteniendo que no estaba avalada, entonces fuimos, pusimos el cuerpo porque estábamos convencidos que los científicos del ANMAT habían aprobado lo correcto”.

Asimismo comentó que antes de hacerlo lo expuso en el seno de Defensa Civil, un organismo integrado por referentes de las instituciones locales además del Ejecutivo y concejales de ambas bancadas, que en Freyre es el encargado de resolver todas las cuestiones vinculadas a la pandemia. “La decisión fue compartida con Defensa Civil, con mi equipo de trabajo, por lo tanto se trató de un acto público que aquel momento no recibió ninguna objeción”.

Asimismo Pastore comentó que cuando desde el hospital, el Ministerio de Salud convocó a cada localidad al personal estratégico costaba mucho que médicos, enfermeras, choferes de ambulancias resolvieran vacunarse, además que en aquel momento era solo para menores de 60 años, “entonces nos pareció que era una muestra de confianza, una muestra que el resto de la comunidad vea que la máxima autoridad se colocó la vacuna y que eso significaba un aval hacia el desarrollo científico de la vacuna, además de protegernos para seguir trabajando por nuestro pueblo, convencidos que como decía el Ministerio de Salud de Nación, en febrero y marzo tendríamos una gran cantidad de dosis. Como eso ahora es dificultoso se genera esta controversia, pero no fuimos vacunados por ser privilegiados, sino porque los intendentes en poblaciones pequeñas y medianas estamos en al frente de las acciones para la atención de todo lo que significa la pandemia”.

Finalmente señaló que no debe dejar de tenerse en cuenta el orden jurídico de Córdoba que establece en la Ley 8102 que ante la incapacidad o ausencia del intendente dentro de los dos primeros años de gestión, se debe convocar nuevamente a elecciones, por lo que se destaca el carácter estratégico de la función. “Es necesario dejar de lado las mezquindades y las chicanas de aquellos que lo único que hicieron fue cuestionar primero la llegada de la vacuna, después la calidad de la misma y ahora la campaña que tiene que ser lo más exitosa posible para que podamos volver lo más pronto a la normalidad”.

