/ / / / / Internas en la UCR: El intendente de Morteros José Bría fue derrotado antes de empezar

Los sectores que integran a nivel provincial Convergencia Córdoba Radical conformaron una lista de consenso para la renovación de autoridades partidarias locales.

Lo acordaron una importante cantidad de afiliados que participaron de una asamblea en la que no participó el actual intendente de Morteros José Bría quien a nivel provincial integra el nucleamiento «Sumar», sector que es oposición a Convergencia Córdoba Radical.

La lista que fue presentada ante la Junta Electoral aprobada por asamblea mantiene en la conducción del circuito Morteros de la UCR a Mónica Williner, esposa del actual secretario de economía municipal, Gabriel Manavella, quien es el principal referente de Mario Negri en Morteros, lo secunda Realdo Rui quien pertenecería al mestrismo y Sandra Cagliero a quien la identifican cercana al alfonsinismo.

Si bien integra la misma lista Valeria Gandino y algunos otros briistas, llamó poderosamente la atención que José Bría quien sería uno de los referentes de la agrupación «Sumar» no participó de la asamblea en la que se proclamó la unidad partidaria, como tampoco tendría dirigentes de su espacio en los cargos de conducción, todos serían ocupados por los sectores que integran a nivel provincial la principal fuerza partidaria Convergencia Córdoba Radical.

La actual comisión directiva de la UCR propuso a la asamblea y esta lo aprobó conformar las secretarias de acción social; de obras públicas; de finanzas; acción política, prensa y redes sociales; de cultura y deporte; de ambiente; de educación; de juventud; salud y eventos.

Si bien siempre en estos casos se pone de manifiesto que es una acción colaborativa para con el gobierno municipal, en la práctica termina siendo una forma de marcar la cancha para que se cambie el rumbo en función de lo que la comunidad viene planteando, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos el intendente se encuentra ausente de la gestión municipal por estar enfocando en su futuro político en el marco de la interna partidaria.

Todos contra Bria

Esa misma noche en que se realizó la asamblea local se habría concretado una reunión departamental de la UCR, donde también se habría planteado algo similar a lo ocurrido en Morteros, donde el sector liderado por Bría no tendría espacios en los cargos expectables de conducción, ya que si bien contaría con el apoyo del actual presidente de la UCR Oscar Tuninetti, el denominado «Grupo San Justo» no acompaña a que Bría sea el conductor por carecer de apoyo en la mayoría de los 38 circuitos electorales.

Entre los dirigentes que integran el Grupo San Justo se encuentran el exintendente de San Francisco, Hugo Madonna; el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, y su par de Toro Pujio, Federico Landra, el presidente comunal de Colonia Las Pichanas, Linder Landra, y los ex intendentes Daniel Peretti (Porteña), Carlos Lencinas (El Tío), Carlos Tassi (La Francia), Raúl Reano (Devoto), Vicente Costamagna (Balnearia), Daniel Constantino (Marull) y Sergio Gaviglio (Luxardo).

«Si creen que estamos resignados se equivocan, el radicalismo cordobés debe evolucionar y de la mano de Rodrigo de Loredo y Vero Gazzoni lo vamos a hacer, con una propuesta renovadora, llena de gestión, honestidad y compromiso con nuestra gente» expresó José Bría al lanzar su spot de campaña electoral interna denominado «Viene José»

En el departamento San Justo coinciden en señalar que finalmente el intendente de Morteros se va a terminar conformando con integrar la lista de congresales partidarios, para en el 2023 tener algún espacio para negociar ir colgado en la lista sábana como candidato a legislador provincial, ya que no contaría con respaldo en el departamento San Justo para ocupar una candidatura. «Con excepción del intendente de El Fortín, no tiene apoyo de ningún dirigente representativo de los pueblos y ciudades del departamento, tampoco como intendente tiene una gestión relevante para mostrar, entonces se va a tener que conformar con aceptar la unidad en las condiciones que resuelva la mayoría o se queda afuera de todo, no tienen ninguna fuerza en el departamento» manifestaron dirigentes que se encuentran en el espacio Convergencia Córdoba Radical.

Las internas

Las elecciones internas que debían haberse llevado a cabo el 6 de diciembre, por la pandemia de coronavirus, la Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), resolvió posponerlas hasta el 14 de marzo de 2021 para la renovación de las autoridades partidarias.

En ese marco la junta electoral fijo como fecha de cierre para la presentación de listas anoche martes, donde se venía discutiendo al cierre de esta edición la unidad partidaria, pero en principio la Convergencia Córdoba Radical integrada a nivel provincial por los sectores que encabezan Ramón Mestre, Mario Negri, Dante Rossi y Sergio Piguillem sería una de las listas, la otra por la Liga Sumar encabezada por Rodrigo de Loredo, en la que se encuentra José Bría y Córdoba con Todos comandada por Juan Gait.

