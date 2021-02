/ / / La intendenta de San Guillermo Romina López indujo a adolescentes a violentar las normas

La intendenta interina de San Guillermo impulsó a adolescentes organizadores de una fiesta de las promociones del secundario a que no cumplan con la normativa existente en relación a los horarios establecidos. En el mismo mensaje indicó que la Guardia Urbana dependiente del municipio se retiraría y les indicó que para cometer el ilícito contaba con la complicidad policial.

La oposición emitió un comunicado manifestando que no se debe aceptar y naturalizar el incumplimiento de la Ley y al mismo tiempo formulan una serie de preguntas, pero nada dicen si cumplirán los concejales de la bancada de esa agrupación política con la función que le fue delegada por el pueblo de San Guillermo, para como en este caso actúen de manera efectiva desde la legislación vigente.

Por otra parte habría tomado conocimiento el gobernador de la provincia sobre el hecho, quien habría instruido a la Secretaria de Municipios y Comunas para que analice la situación y por otra parte desde el Ministerio de Seguridad podrían iniciar una investigación interna sobre la actuación de la policía sanguillermina.

La intendenta interina que se encuentra en función a partir de una maniobra realizada en el Concejo Deliberante con la complicidad del radicalismo, sin que la oposición actuara decidida mente para evitar se consuma el hecho, reconoció que fue un error el audio, pero al mismo tiempo reivindicó el mismo señalando que es la bronca de cuestiones políticas que hacen que en San Guillermo tengan que cerrar a la 1,30 y en poblaciones vecinas a las 4

El audio que se viralizó durante el fin de semana y que defendió la intendenta interina expresa: «Nosotros tomamos ya la decisión el fin de semana pasado a la una y media levantamos la boletería y la Guardia no los va a invitar a salir. Si Uds. quieren quedarse quédense no hay problemas nosotros no lo vamos a sacar y la policía tampoco por lo que estuvimos hablando, pero bueno no va a ver presencia de guardia urbana, es como que nos hacemos los boludos y Uds se meten en el predio, la guardia a la una y media se va y Uds si quieren se pueden seguir quedando».

Tras este mensaje en la que se incita a la adolescencia y juventud a cometer el delito de incumplir con la normativa vigente por parte de la principal autoridad que debería velar por el cumplimiento de las normas en lugar de ser quien las quebranta, desde la oposición a través de su red social Facebook Juntos San Guillermo sin ninguna firma de sus autoridades, como así tampoco de los concejales, «indican que se escucha a la Intendente Interina de la Municipalidad, hacer manifestaciones que incitarían a posibles y futuras conductas fuera de la ley, como también a no cumplir con sus obligaciones como funcionaria Pública, debemos manifestar como concejales de la ciudad, que no podemos aceptar y naturalizar el incumplimiento de la Ley, menos aún de personas que tienen la obligación de observarla y el poder para exigir su cumplimiento.

Tras formular una serie de preguntas como cuál es el ejemplo a la ciudadanía, y en especial a los jóvenes, qué sentido tiene el gasto en Guardia Urbana Municipal, cuál fue el sentido y el esfuerzo de los sanguillerminos, además de hacer referencia a quienes cumplen con las normas y protocolos, y los que fueron perseguidos, cuestionados y multados cuando era popular ejercer el autoritarismo.

Finalmente expresan que «Gobernar requiere de liderazgo, que se ejerza con valores, pensando en el bien común, en lo que toda la sociedad necesita, que no siempre es lo que la mayoría quiere». ¿Cuál será el proyecto sanitario del Ejecutivo Municipal ante lo que se avecina?.

Romina López también dio el debate a través de su cuenta de Facebook donde da a conocer los casos positivos desde diciembre a febrero e indica que «En San Guillermo podes estar hasta las 01.30hs, pero en Suardi (gracias al apoyo de salud) pueden estar hasta las 4.00hs y 6.00hs y en Morteros boliches. Miles de sanguillerminos se fueron a vacacionar (hasta el equipo de salud que no firma el aval de extensión horaria).

Tras pedir una respuesta por la continuidad de la restricción, dice que la solución no es prohibir, denuncia que «no firman el aval para la extensión horaria».

«Fue un error el audio, sí, pero es la impotencia y la bronca de que por cuestiones políticas no piensen en los jóvenes, de ver cómo van a danzantes a 30km y acá los obligamos a ir a campos. Ver que los bares cierran a 01.30 y a 20km a 4.00am», señala entre otros cuestionamientos para justificar el hecho

