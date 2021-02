/ / / La interna radical se metió en la gestión municipal de Morteros

El inicio de la semana pasada, la convulsionada interna radical que a nivel provincial y departamental entre cruzan denuncias, a nivel local agregó un condimento que profundiza la cada más indisimulable ruptura.

El Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Morteros Gabriel Manavella, enrolado desde siempre en el negrismo, el miércoles posterior al feriado de carnaval fue al municipio como todas las mañanas a cumplir su función pero sorprendió a media mañana la presentación de su renuncia de manera indeclinable.

Esta fue aceptada por el intendente casi de inmediato sin chistar. No hubo ningún tipo de gestión para tratar de hacer que continúe quien hasta que José Bría resolvió cambiar de barco venía trabajando dentro de Morena la línea interna que lidera Mario Negri.

Si bien Gabriel Manavella en declaraciones radiales descarto, que la renuncia tenga que ver con la interna de la UCR, no dejo de puntualizar que se sentía incómodo con las formas y las prácticas en los temas de gestión del día a día.

Por otra parte Manvella puso al descubierto la situación económica en que se encontraba el municipio en el 2017 cuando Marcelo Brandolini sin dar explicaciones sobre manejos que habían generado sospechas con presentaciones judiciales por parte de la oposición que están dando vuelta en algún cajón en los tribunales. En aquel momento el intendente José Bría aseguraba que todo marcha sobre rieles, mientras que hoy el renunciante Secretario de Economía dio a conocer que la realidad era otra, al tener una deuda en aquel momento de alrededor de 20 millones de pesos, mientras que el cierre 2020 a cargo de él, lo hace con un saldo positivo de 29.411.000 pesos y con la deuda a los proveedores al día.

Gabriel Manavella quien hace algunos meses adelantó que le gustaría ser candidato a intendente por la UCR con el propósito de no instalar la interna en Morteros al conocer que José Bría abandonaba el negrismo para incorporarse a la Liga Sumar como candidato a presidente de la Junta Departamental, dijo que resolvió declinar su postulación a presidente departamental por Convergencia Córdoba Radical, participando en la misma como tercer candidato a secretario titular.

Pero a pesar de la intención de evitar la interna en Morteros de acuerdo a lo que trascendió de fuentes cercanas a la alianza que integra Manavella, este habría recibido insistentes llamados por parte de José Bría en la que habría solicitado a Mónica Williner presidenta de la UCR circuito Morteros, (esposa de Manavella) para fraguar el acta de la asamblea en la que se constituyó por consenso la conducción partidaria local.

Ante la negativa de prestarse a la maniobra que habría intentado pergeñar el intendente de Morteros para sus necesidades internas departamentales y provinciales, Manavella se abría adelantado a lo que iría a ocurrir de manera inevitable presentando su renuncia.

Otras fuentes sostienen que cuando el ahora ex Secretario de Economía y Finanzas dice que no se sentía cómodo con las prácticas, sería porque habría recibido presiones relacionadas al manejo de los fondos municipales vinculados a la campaña proselitista a lo que Manavella se habría negado sentándose sobre la caja y ante determinadas cuestiones habría resuelto alejarse por considerar que no corresponderían a una administración transparente.

Seguramente el tiempo irá poniendo en claro los hechos, pero internamente podría estar templándose lo que podría ocurrir hacia el 2023 cuando tengan que elegir un candidato a intendente.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.