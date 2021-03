/ / / / A quince años del hermanamiento entre Morteros y Caselle Torinese sin mucho que mostrar

Por Miguel Peiretti

La celebración del décimo quinto aniversario del hermanamiento celebrado entre Morteros y Caselle Torinese tuvo lugar el 4 de marzo. Un hermanamiento que no avanzó mucho más de lo realizado en el 2006 y ratificado al año siguiente en Italia entre Mirta Valarolo y Giuseppe Marsaglia.

A lo largo de quince años la inauguración de la plaza Morteros en Caselle Torinese y el Paseo Caselle Torinese en Morteros, la colocación de alguna placa, el intercambio educativo de un reducido grupo de adolescentes y los viajes turísticos realizados por alrededor de medio centenar de personas es lo que puede mostrar.

En la página oficial de la Comuna de Caselle Torinese desde el 2016 no publican información relacionada con Morteros, lo que indicaría que igual a lo que ocurre en nuestra ciudad no existen acciones concretas para avanzar con el intercambio entre ambas ciudades e incluso no habría existido referencia a los quince años del hermanamiento como ocurrió acá.

Durante estos años no hubo avances desde lo económico, científico, investigativo, social para el desarrollo de ambas ciudades como ocurre en la mayoría de las 63 poblaciones argentinas hermanadas con poblaciones italianas, de las cuales 58 son con comunas de la región del Piemonte. Lo propio ocurre con el hermanamiento celebrado entre la Región de Ansenuza con la laguna Mar Chiquita y la región del Tamar, Israel con el Mar Muerto.

Es decir hasta el momento los hermanamientos no pasaron de ser un hecho meramente turístico para unos pocos habitantes y un acontecimiento para la foto de los intendentes sin dar frutos concretos para las poblaciones a pesar que algunos tienen más de treinta años, desde que Michelle Colombini presidente de la Associazione Piemontesi nel Mondo con vínculos con Eureka Viaggi impulso los mismos.

En el caso del hermanamiento de Morteros, ni siquiera se cumplió con lo establecido en la ordenanza que es poner en conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a los fines de cumplimentar los tramites de Cancillería para su oficialización. Este debe registrarse en la Dirección de Asuntos Federales y Electorales para avanzar en acuerdos de cooperación incluyendo los vínculos comerciales entre las ciudades hermanadas, además de las relaciones culturales, sociales, educativas, deportivos entre otras.

Los hermanamientos entre poblaciones italianas y argentinas más allá de los interés particulares de Michelle Colombini, son herramientas que comienzan con la intención de ser intermediarios en el fortalecimiento de los lazos consanguíneos, seguir con periódicos encuentros para documentar y divulgar la historia cultural, pero finalmente el acta determina que se debe garantizar la continuidad para fortalecer el desarrollo de una red cultural, social, económica y política.

Es decir que el primer compromiso firmado en el acta de 2006 se cumplió, pero en la actualidad el compromiso de acción en áreas como comercio, cultura, economía, educación, turismo, recursos humanos o medio ambiente, entre otras no viene siendo desarrollado por ninguna de las dos ciudades, como ocurre con prácticamente la totalidad de los hermanamientos.

Alguien manifestó que «No hay hermandad sin voluntad estatal», esa falta de voluntad queda demostrada en la falta de una partida presupuestaria para avanzar con los propósitos del hermanamiento, la inexistencia de un responsable que coordine lineamientos generales de acción para acompañar, comprender y articular el trabajo en beneficio de instituciones y pobladores.

Pero sobre todo se firman los hermanamientos y hacia adelante no se realizan gestiones cuando son tratados denominados sub nacionales que cuentan con acompañamiento de diversas instituciones como Sister Cities International y el Consejo Europeo de Municipios y Regiones, dos instituciones en el campo de la gestión internacional de mayor reconocimiento en la ayuda a acortar distancias para la entrada al mundo del intercambio a su vez trabajan con la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales con un trabajo coordinado con el Banco Mundial y la ONU. En América Latina, la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, que en nuestro país tiene vínculos con la Federación Argentina de Municipios desde donde acompañan las gestiones, como así también en nuestro país el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, una institución académica que tiene como objetivos estudiar y debatir los problemas internacionales con una visión nacional, apoya el desarrollo de programas.

La perspectiva de los hermanamientos para la Comunidad Europea además de hacer que los municipios se relacionen para estrechar lazos de amistad y hacer conocer las bellezas de cada lugar, hace hincapié en la necesidad de intercambiar experiencias a nivel económico, político, social y cultural, desde la profundización del entendimiento y el conocimiento entre los integrantes de las comunidades hermanadas por lo que no deja de ser una posibilidad para el desarrollo y crecimiento de las comunidades hermanadas

El conocimiento tiene un valor preponderante en el intercambio, cuando dos actores se comprometen a trabajar de manera conjunta en estos temas antes que nada, proponen alimentarse de información que les permita tomar cada vez mejores decisiones al interior de las propias ciudades, en nuestra ciudad como así también en la región, esta premisa no se cumple, lo propio ocurre en Caselle Torinese dejando al hermanamiento como un vínculo abstracto.

