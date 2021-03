/ / / A raíz de los recortes de aportes del municipio la provincia se hace cargo de atender la salud

Al suspender las guardias y las internaciones la comisión ejecutiva del Samco a raíz de la quita de aportes por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el director y personal del Samco realizaron gestiones en el Ministerio de Salud de la provincia

El gobierno provincial garantiza la guardia las 24 hs al igual que las internaciones con la contratación de 6 médicos de guardia, 3 enfermeras, y personas para servicios generales. A su vez el director médico del Samco solicitó un aumento de partida para gastos de funcionamiento de 300 mil pesos mensuales para el funcionamiento de la guardia y el internado.

La Dra Marcela Fowler funcionaria del Ministerio de Salud manifestó en declaraciones a Fm Sentimiento Popular, «Nos hubiese gustado anunciar que ese dinero iba a estar destinado a un block de obstétrico-quirúrgico, que es lo que teníamos previsto pero debido a esta situación ese incremento de aporte tendrá ese destino».

«Me siento orgullosa del equipo de Salud que tiene San Guillermo porque apenas se conoció esta noticia empezamos a buscarle soluciones. Se restaron ayudas de parte del Municipio. Hay gobiernos y prioridades. El anterior gobierno de Daniel Martina tenía como prioridad la Salud, ahora no vemos lo mismo. La Intendente tiene mi número de teléfono y no me llamó. También me llamó la atención que la Comisión del Samco tome una medida como la que tomaron el viernes sin consultarnos a nosotros como Ministerio. Creo que no son las formas de comunicarse, nos tuvimos que enterar por lo que publicaron en los medios. Para la Salud hay que dejar la política de lado. Del total que se destina al funcionamiento del Samco San Guillermo el Gobierno de la Provincia se hace cargo del 75 por ciento y el Municipio del restante 25 por ciento», remarcó.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.