/ / Fiscalía ordena aprehensión del excomandante Calderón por el caso ‘golpe de Estado’

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Yuri Calderón, comandante de la Policía durante el conflicto poselectoral que provocó la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, en el caso denominado “golpe de Estado”, que fue abierto por la exdiputado Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El documento publicado por la red ATB en sus redes sociales, fechado el miércoles 10 de marzo, señala que la decisión emana de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, en el proceso que tiene como principales acusados al excívico cruceño Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, entre otros.

El 10 de noviembre de 2019, Morales dimitió asfixiado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas para su renuncia, a lo que se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en los comicios que ganó el líder del MAS sin necesidad de balotaje.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, en entrevista con la Doble 8, señaló que la Fiscalía “subió al sistema la orden de aprehensión contra el exgeneral de la Policía, y en virtud de eso la Fiscalía de Tarija, conjuntamente la FELCC de ese departamento, han procedido a dar cumplimiento a esta orden, dirigiéndose al domicilio (de Calderón), no habiéndose encontrado en el mismo”.

En conclusión, no se encontró al excomandante en tres viviendas. “A fin de no entorpecer el trabajo que está realizando la Fiscalía vamos a dar posteriormente nombres de familiares. Se ha revisado el flujo migratorio y no tenemos ninguna salida por un punto registrado”. Calderón está en la mira por los delitos de terrorismo, conspiración, sedición, y conspiración en grado de complicidad.

Camacho lideró al Comité Cívico Pro Santa Cruz en las revueltas contra los resultados de las elecciones en cuestión y contra el entonces presidente Morales. Incluso admitió que su padre “cerró” con policías y militares que no se reprima a los movilizados, lo que, según el MAS, es una “prueba” de que en 2019 se llevó a cabo un “golpe de Estado”.

Por este caso también se emitió una orden de aprehensión contra Sergio Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas, quien no se presentó a declarar. Mientras que el miércoles, el almirante de la Armada Flavio Arce San Martín fue aprehendido tras brindar su declaración ante la Fiscalía y será sometido a una audiencia de medidas cautelares.

