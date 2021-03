/ / / La violencia urbana en plena expansión empuñando armas en Morteros

Los hechos de violencia urbana siguen incrementándose en Morteros, sobre todo durante los fines de semana con el agravante en los últimos meses que cada vez es mayor la cantidad de personas heridas con armas blancas y de fuego.

El fenómeno de la violencia urbana no es nuevo, pero si lo es la mayor ferocidad en los hechos que demandan una urgente intervención por parte de las autoridades políticas que va mucho más allá de operativos de control y acciones represivas una vez acontecido la situación de violencia.

Un joven de 18 años fue encontrado en un camino rural colindante a la empresa Lactear tendido en el piso por un hombre de 52 años que circulaba por el lugar, quien al observar que se encontraba herida resolvió trasladarlo hasta el Hospital «Dr. José Sauret»

Al ser puesto en conocimiento por parte de los médicos a la policía, esta procedió a identificar a la persona que presentaba en su cuerpo heridas cortantes, tratándose de un joven de 18 años de edad, domiciliado en Brinkmann.

Los médicos le diagnosticaron lesiones de carácter reservadas quedando internado en el área de terapia intensiva, mientras personal de Investigaciones entrevisto a familiares de la víctima con la finalidad de tratar de avanzar en la identificación de las personas con quien se podría haber encontrado la víctima.

La policía secuestro un cuchillo de serrucho marca Stanley, evidencia que debe determinar si es el arma utilizada para atacar al joven o si pertenecía a la víctima, por lo que averiguan si no ingreso a algún nosocomio alguna personas herida.

Así mismo intentan determinar si el ataque se produjo en el lugar donde fue encontrado el joven, pero no descartan que pueda haber ocurrido en algún otro lugar y haya sido abandonado en ese lugar.

Este hecho se suma a un joven de 23 años con domicilio en Rafaela herido con arma de fuego en barrio Urquiza como parte de la sucesión de hechos que se viven en diferentes lugares de la ciudad como los ocurridos en los barrios Sucre y Roca en que hubo otros tres heridos con armas blanca y otros hechos con golpes en enfrentamientos, en Suardi la semana pasada un morterense herido de arma de fuego en un ataque a tiros. A los que se les deben sumar los hechos que no toma intervención la policía y la justicia por no ser denunciados al tratarse de ajusticiamientos vinculados a situaciones delictivas mediante amenazas de disparos con arma de fuego que no terminan impactando contra un cuerpo, pero que generan intranquilidad en los vecinos que escuchan el sonido de las balas.

La crónica policial del fin de semana indica que en el centro de la ciudad, sobre Bv 25 de Mayo al 300 un joven alcoholizado agredía a su madre y al querer personal policial contenerlo comenzó con hechos de violencia verbal contra los efectivos, debiendo ser trasladado a un nosocomio para resguardar la integridad física.

Frente a un local bailable ubicado sobre Bv. Arturo Frondizi, una persona, en aparente estado de ebriedad, agredía a gritos al no permitirle el ingreso al mismo y al momento de constituirse la fuerza policial amenazo a los efectivos

En la esquina de Bv. Illia y Laffitte un grupo de alrededor de diez adolescentes y jóvenes que podrían ser integrantes de barras de Morteros y Altos de Chipión se enfrentaron a golpes, logrando la policía trasladar a la sede policial a tres adolescentes para luego por orden del Juzgado de Menores hacer entrega a sus progenitores, mientras que el resto se dio a la fuga.

Son todos hechos que ponen de manifiesto el crecimiento de la violencia urbana en algunos casos como consecuencia del consumo de alcohol suministrado a adolescentes por quienes con el propósito de facturar más cometen el delito de expenderlo sin que el municipio y la policía hagan cesar el mismo y por otra parte el crecimiento de la ferocidad podría estar vinculado a disputas territoriales por comercialización de sustancias prohibidas o por deudas producidas por la misma actividad.

Es una realidad que necesita de la generación de alternativas para evitar este fenómeno, que evidencia que no se resuelve invirtiendo 18 millones de pesos en la contratación de servicios de seguridad ciudadana, sino que es necesario poner en el seno de la comunidad programas culturales, educativos, deportivos, laborales para que los narcos y las armas no saqueen el futuro de las pibas y pibes y al mismo tiempo exterminar los delincuentes de guantes blancos que de forma directa o indirecta terminan fortaleciendo el negocio de los mercaderes de la muerte.

