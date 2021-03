/ / Lo más oscuro de la dictadura

Por Miguel Peiretti

Bolsas mortuorias y caracterizadas con los nombres de referentes de Derechos Humanos y otros colocadas en la Casa Rosada, por un grupo de manifestantes de la coalición de derecha «Juntos por el Cambio» a pocos días del aniversario del sangriento golpe de Estado de marzo de 1976, representan la defensa de la perpetuidad de una práctica a la que la sociedad le dijo «Nunca más».

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere y el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi fueron los convocantes junto a otros dirigentes de Cambiemos a esta manifestación por el escándalo de las vacunas VIP con un acto que terminó por confirmar el desprecio a la democracia impulsado a través del odio y la violencia con similitudes políticas de la dictadura.

La elección de la representación de la muerte y con el nombre de Estela de Carlotto, no hace más que recordar a una generación destruida junto a las y los 30 mil desaparecidos y a las nietas y nietos apropiados. Esta evocación de este grupo que se dice defensor de la República, más allá de la legitimidad de la protesta por las vacunas, está diciendo que si no se ponen los intereses de la Nación al servicio del poder financiero internacional o como en este caso de algún laboratorio, les espera la muerte.

Esta conducta la vienen sosteniendo durante la pandemia en busca de incrementar el número de muertes al estar en contra del aislamiento, el cuidado, la vacuna rusa, no solo desde las cúpulas de Cambiemos, sino también en municipios donde gobiernan como parte de la política de los autodenominados republicanos en el marco de un verticalista lineamiento.

Estas acciones emparentadas con el período del terrorismo de Estado, con la muerte, con el odio, con el asesinato estimulado por la coalición de derecha Cambiemos que agreden a la sociedad, es necesaria contrarrestarla con acciones solidarias que promuevan el bienestar de las mayorías para seguir construyendo desde una democracia profundamente participativa.

