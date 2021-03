/ / / Memoria, Verdad y Justicia: Los desaparecidos

José "Pepe" Polti fue la primera victima del terroriso de Estado de Morteros en 1971,Miguel "Frichu" Polti fue asesinado en agosto de 1972 en Trelew, además Salatín, Crosetto, Mac Lean, Benevídez, Cavalli, Gastaldi, Actis victimas de la última represión

En 1979, en una entrevista periodística, el dictador Jorge Rafael Videla dijo una frase que con el tiempo se volvió tristemente célebre: «Le diré que frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido».

La palabra «desaparecido», tanto en Argentina como en el exterior, se asocia directamente con la dictadura de 1976, ya que lo que distinguió a esta dictadura fue algo que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas.

Otras dictaduras de Latinoamérica y el mundo también secuestraron, torturaron y asesinaron por razones políticas, pero no todas ellas produjeron un dispositivo como la desaparición de personas. Lo específico del terrorismo estatal argentino residió en que la secuencia sistematizada que consistía en secuestrar-torturar-asesinar descansaba sobre una matriz cuya finalidad era la sustracción de la identidad de la víctima. Como la identidad de una persona es lo que define su humanidad, se puede afirmar que la consecuencia radical que tuvo el terrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue la sustracción de la identidad de los detenidos, es decir, de aquello que los definía como humanos.

Los captores no sólo se apropiaban de la decisión de acabar con la vida de los cautivos sino que, al privarlos de la posibilidad del entierro, los estaban privando de la posibilidad de inscribir la muerte dentro de una historia más global que incluyera la historia misma de la persona asesinada, la de sus familiares y la de la comunidad a la que pertenecía. Por esta última razón, podemos decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la última dictadura: adueñarse de la vida de las personas a partir de la sustracción de sus muertes.

Durante la dictadura, las Fuerzas Armadas se apropiaron de un número aproxi- mado de 500 hijos e hijas de las personas que detenían y desaparecían, a quienes les negaron su derecho a la identidad

Gracias a la lucha de organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo fueron recuperados 130 de aquellos hijos e hijas

Juicios por delitos de lesa humanidad

Hasta el 4 de diciembre de 2020, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad cometidas durante el terrorismo de Estado, se tramitaron 623 causas en la que fueron investigadas 3448 personas, de las cuales 1013 fueron condenadas, 164 absueltas, 628 procesados, 176 falta de merito, 93 sobreseidos, 39 indagados, 614 imputados, 29 prófugos, 692 fallecidos

En total son 863 personas las detenidas, de las cuales 638 cumplen arresto domiciliario, 163 en el servicio penitenciario y 62 en otros lugares

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.