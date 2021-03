/ / / No tienen entre los objetivos saldar la abultada deuda social en Morteros

Por Miguel Peiretti

Al dirigir el mensaje anual en la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el intendente José Bría al realizar un balance de lo realizado durante el 2020, al igual que en periodos anteriores nada dijo sobre la grave deuda social que tiene para con la ciudad y menos aún lo tuvo en cuenta al hacer referencia el plan de gobierno para este año.

Tampoco se acordó de hacer mención de las ciento de manos solidarias que a través de fundaciones, entidades barriales y eclesiásticas vienen atendiendo la demanda provocada por la acumulada deuda social que se viene potenciando como consecuencia de la falta de políticas activas, que hizo que pase a la historia como el único intendente en la vida de Morteros que logró que un sector dentro del ejido urbano sea declarado villa miseria en épocas de las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri a la que adhiere José Bría.

En su mensaje el intendente hizo referencia a como golpeó la pandemia en los hogares, destacando que estuvieron con módulos alimentarios, subsidios para alquileres, energía, exención de tasas, entre otras ayudas y aseguró que seguirán de la misma manera, asumiendo «Es nuestra responsabilidad».

Al realizar el repaso de lo realizado en el año 2020, consideró que cumplió con el 95 % de lo planificado para el período, lo que pone en evidencia de acuerdo a lo que narro que la enorme deuda social que viene arrastrando para con la ciudad, no estuvo en la planificación 2020, a pesar que dijo que «Para mí y para nosotros, los jóvenes son el presente, por eso confiamos en ellos…Por eso confiamos en Uds., dándole cada vez más participación, más espacios y más responsabilidades».

Algunos de los objetivos

Al plantear los objetivos, sostuvo que este 2021 se presenta como otro año muy difícil, por lo que debemos ser prudentes con los objetivos a delinear, pero nuevamente no tuvo en cuenta la deuda social al señalar que «Nos proponemos continuar gobernando de la misma manera y con el mismo espíritu con que los venimos haciendo, entendiendo que vamos a depender de nuestros propios recursos y de los avances que podamos tener en las gestiones provinciales y nacionales en este contexto de severa crisis».

Más adelante indicó que la inversión en calles será una prioridad con bacheo, toma de juntas, ripios y reasfaltado para mejorar la transitabilidad y el acceso a las viviendas con distintas alternativas.

Es destacar y resaltar que anunció que se propone llevar agua corriente a la totalidad de los vecinos, un hecho que debe ser aplaudido por cumplir con un elemental derecho humano, más allá que no explicó cómo resolverá el suministro de agua potable a la totalidad de los habitantes.

Además de manifestar que seguirá con obras de iluminación, pondrá la venta lotes a menor valor de mercado, otro anuncio que viene a dar continuidad a un programa iniciado hace algo más de una década con excelentes resultados que contribuye de manera sustancial al mejoramiento social de la familia que logra un hogar.

El cubrir con el servicio de cloacas las denominadas zonas grises fue otro de los anuncios formulados que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

El otorgamiento de créditos a micro emprendedores cuando estos vienen acompañados de acciones en la búsqueda de mercados y otras acciones para su sostenimiento son importantes para la generación laboral, al igual que el desarrollo turístico, si se lo hace con una visión de lo que significa en el mundo el avistaje, la observación y la fotografía de aves, podría significar una alternativa económica a la lechería, por ser esa actividad generadora de manera rápida de una importante cantidad de mano de obra.

Una deuda estructural

A lo de su mensaje en ningún momento hizo referencia a la pobreza estructural que padece la ciudad, no hablo de la cantidad de personas que se encuentran en estado de indigencia, como así tampoco la cantidad que están por debajo de la línea de pobreza, por no contar con un ingreso estable o como consecuencia de salarios indignos que no les permite satisfacer las necesidades básicas, cuyas causas son el resultado de las políticas nacionales, pero que obviamente es responsabilidad del municipio en primera instancia tenerlas en cuenta a la hora de hablar del plan de gobierno.

Que un gobierno local deje al margen como consecuencia de las políticas nacionales a las personas que no acceden a los derechos económicos, sociales y culturales, no solo está discriminando a ese importante porcentaje de vecinos y vecinas, sino que también atenta contra el resto de la población que como derivación de ese contexto de vulnerabilidad como resultado de la inexistencia de políticas sociales termina profundizando la inseguridad en todos sus aspectos en el mediano y largo plazo.

Como no es una deuda posible de cuantificar y no es palpable en lo inmediato por la ciudadanía, establecer programas que en un proceso puedan ir revirtiendo la situación no sea retribuida en votos, es tal vez una de las razones por la que no se invierte en la puesta en marcha de programas locales para el desarrollo económico y social para áreas y sectores críticos, en lugar de cubrirlo con bolsones y subsidios que nada resuelven.

Esa deuda social que no se tiene en cuenta, es la que hace que se acreciente la problemática del alcoholismo, que cada vez a menos edad empiecen a consumir drogas, que vaya dilapidando a la niñez, adolescencia y la juventud y como resultado de la misma se tenga que sufrir situaciones de violencia urbana con personas que terminan apuñaladas o a los tiros, como viene sucediendo en los últimos meses en Morteros.

La violencia urbana como protagonista de las discusiones vinculadas a los negocios del narcotráfico tampoco es un tema que haya sido puesto en agenda por el intendente municipal al delinear el plan 2021, a pesar de ser una deuda que en primera instancia la pagan las pibas y los pibes, después sus familias y finalmente la sociedad en su conjunto.

El alcohol, la droga y otras situaciones siguen alimentando el negocio de unos pocos poderosos dedicados a la usura, el lavado, la evasión y el financiamiento narco como parte de la inseguridad social que por ahora de acuerdo a los objetivos de gobierno seguirán alimentando sus negocios sin obstáculos.

Faltan alternativas

Los concejales de la oposición lamentablemente tampoco vienen planteando nada acerca de la importante deuda social existente en la ciudad, como así tampoco lo hizo el concejal Sebastián Demarchi al opinar en declaraciones periodísticas acerca del mensaje del intendente, limitándose únicamente a cuestionar aspectos relacionados a los problemas de calles, limpieza y deterioro de la ciudad expresando: «No desconocemos que hay un plan de bacheo, que casi todo es en el centro de la ciudad, creemos que hay que empezar a prestar atención a los sectores que aún no tienen infraestructura», y al mismo tiempo puntualizó la necesidad de reclamar y gestionar viviendas para Morteros, pero no fue mucho más allá de las profundas situaciones que viven diversos sectores de la ciudad.

Como oposición deberían trabajar de manera sostenida junto a la ciudadanía para hacer que se lleve adelante un estudio pormenorizado para contar con un diagnostico real que cuantifique la situación social de la población para plantear en un trabajo consensuado, como política de Estado programas desde acciones meramente municipal, pero también con gestiones compartidas a nivel provincial y nacional para en un proceso de mediano y largo plazo ir cubriendo los distintos aspectos.

El municipio como primer peldaño del Estado debería ser protector de derechos en todos los aspectos con políticas de seguridad humana con incidencia social desde una concepción cultural para que con libertad de pensamiento se instrumenten acciones para acceder sin dependencia con equidad a cubrir las necesidades básicas en el marco de un proyecto de ciudad con objetivos en común, planteado desde el seno del Concejo Deliberante y desde ahí en un proceso ampliamente participativo extenderlo hacia todas las actoras y todos los actores de la vida en comunidad.

Cerró el intendente diciendo que seguirá «desde la política, con acciones que tiendan a mejorar la vida de los vecinos» y en su último párrafo dijo: «No tengo dudas que seguiremos siendo una ciudad de oportunidades», para que ello ocurra deberá ampliar bastante los objetivos planteados en su mensaje.

