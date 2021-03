/ / / Peligra el servicio de salud en San Guillermo: Marcharon reclamando al municipio por recortes a la salud de la población

Como consecuencia del ajuste que el gobierno municipal realizó en materia de salud, trabajadores acompañados por unos pocos vecinos marcharon hacia el municipio en reclamo por los recortes en el aporte dinerario que realiza para la atención de la salud de la totalidad de la comunidad, al ser este el único nosocomio con que cuenta San Guillermo.

R icardo Etienot, Claudia Arias y Pablo Doro

en la presentación del petitorio

En medio de la manifestación tras la presentación de un petitorio las autoridades municipales, resolvieron adelantar el aporte de la tasa asistencial para que la Comisión Ejecutiva del Samco pueda cubrir el pago de salarios, pero no retrocedieron con la medida argumentando que la atención de la salud es responsabilidad del gobierno provincial.

El municipio venia pagando el alquiler del edificio, además realizaba un aporte mensual de 450 mil pesos el que nunca fue actualizado por lo que como consecuencia de la inflación el mismo por si solo se fue reduciendo y además los contribuyentes realizan un aporte a través de la denominada tasa asistencial que recauda el municipio y es transferida a la comisión del Samco.

En el mes de febrero el municipio aporto entre alquiler, cuota de un ecógrafo, medicamentos y aporte mensual un total de 592.438,32 pesos, es decir unos 60 pesos por cada habitante para atención de la salud, mientras que los vecinos a través de la tasa asistencial aportaron 272.598,49 pesos, unos 27 pesos mensuales por cada habitante, totalizando un aporte de 865.036,80

El ajuste establecido por el municipio es reducir el aporte de los 450 mil pesos que no fue actualizado por inflación, reduciendo de ese monto el aporte que realizan los vecinos por tasa asistencial y solo aportar el municipio la diferencia hasta cubrir ese monto. En termino concretos de acuerdo a los números mostrados en el mes de febrero en lugar de 450 mil pesos la Comisión Ejecutiva del Samco habría percibido unos 177 mil pesos, es decir el ajuste resuelto por el municipio es de unos 270 mil pesos que falta en las arca de la Comisión Ejecutiva del Samco lo que no le permitió afrontar la totalidad del pago de los sueldos de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en el Samco San Guillermo.

Ese monto que es reducido por el municipio además viene soportando una reducción en el poder de compra de un 46,7 % de acuerdo a los índices de la Súper intendencia de Salud de la Nación, mientas que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), promedian un 43,7 % los incrementos durante el 2020, pero indican en el mismo informe de costos que se debe tener en cuenta el costo Covid, donde el promedio de la variación de precios que sufrieron debido a la crisis sanitaria fue desproporcionado, debiendo soportar en algunos casos variaciones que superaron el 1000 % como es el caso de algún medicamento.

Abrazo simbólico

Al no percibir los salarios trabajadoras y trabajadores del Samco San Guillermo resolvieron convocar a una reunión a la Comisión Ejecutiva del Samco concretando la misma en el patio de la entidad de salud y al mismo tiempo una importante cantidad de vecinos realizaban un abrazo en defensa de la salud, resolviendo marchar al día siguiente hacia la sede municipal para reclamar por quienes no pueden cobrar sus sueldos, la garantización de las fuentes de trabajo y en defensa de la salud pública, además del reclamo por la no reducción del aporte destinado al efector de salud

Marcha

Trabajadoras y trabajadores de salud, junto a un reducido grupo de vecinos se concentraron frente al Samco para desde ese lugar encabezada por un cartel que expresaba: «En salud se invierte, no se gasta» comenzaron recriminando la ausencia de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Samco, la que se había comprometido acompañar el reclamo, participando únicamente Ricardo Etienot quien integra la referida comisión en representación de Mutual Unión Cultural y Deportiva San Guillermo, entidad que acompaña la atención de la salud con aportes y préstamos.

Los manifestantes al llegar frente al edificio municipal solicitaron ser atendidos por el Ejecutivo Municipal siendo recibidos por Pablo Doro y Claudia Arias, los representantes Ricardo Etienot por la Comisión Samco y por los trabajadores Claudio Benítez y José Ibáñez.

En el encuentro hicieron entrega de un petitorio en la que manifiestan que el recorte al aporte que realiza el municipio, los lleva a una cesación de pagos a proveedores y fundamentalmente con el personal, «lo cual no garantiza el acceso a la salud de todos los sanguillerminos»

Así mismo señalan que el presupuesto 2021 establece para salud un millón cien mil pesos mensuales, «este monto da margen para seguir aportando lo mismo que meses anteriores. Necesitamos se realice el aporte en tiempo y forma, ya que a partir de este fin de semana no va a ver guardias médicas por no garantizar los recursos necesarios» puntualiza el petitorio.

«Solicitamos con urgencia se solucione este problema financiero para recuperar la normalidad de asistencia para todos los ciudadanos, depende de Uds que se tome esta medida rápida y definitiva» señala el mismo que fue leído por Ricardo Eteniot quien al mismo tiempo indico que este pedido de auxilio también es dirigido al senador departamental, al Ministro de Salud y al gobernador de la provincia.

El secretario de gobierno Pablo Doro manifestó que la intendenta se encontraba en Santa Fe, que al regreso se analizara el mismo y al mismo tiempo sostuvo que es el Ministerio de Salud de la provincia quien debería estar dando respuesta. «El responsable de la salud es la provincia, no se puede volcar la responsabilidad a la municipalidad», sin hacer referencia al ajuste que dispusieron para la atención de la salud de la población

Mientras que Claudia Arias transparento en algo la decisión sustentada en una cuestión de poder al argumentar que el municipio solo pone plata, pero no tiene decisión en las guardias y demás cuestiones.

Ante esto Ricardo Etienot reitero que tiene que ser solucionado por el municipio y la provincia, considerando que la comisión realiza las gestiones necesarias pero está debajo de todo, «debe quedar claro que los únicos que pueden solucionar son las dos cabezas, todos pagamos impuestos en la provincia y el municipio para que esto funcione, después quien lo administra no se», acotando que la Ley establece que la provincia debe hacerse cargo de salarios e insumos médicos del Samco y la comunidad de la totalidad del resto de los costos como funcionamiento general, mantenimiento de edificio, servicios, energía eléctrica entre otros gastos.

Los representantes de los trabajadores cuestionaron la falta de comunicación entre las partes, sosteniendo que se trata de la salud de los sanguillerminos, donde no debe mezclarse las cuestiones partidarias, asegurando que ellos como trabajadores atienden a todos por igual, sin diferencias.

Participación de trabajadores y vecinos

Ricardo Etienot, José Ibáñez y Claudio Benítez

anunciando la respuesta lograda

Al salir del edificio municipal se conformó una improvisada asamblea comunitaria en la que los participantes de la reunión informaron lo acontecido en la misma, dando a conocer las posiciones planteadas por unos y otros en la que Etienot expresó: «Si te estas ahogando, no te pueden decir como no te llevaste el chaleco, sácame del agua y rétame» señalando que los trabajadores le reclaman a la comisión por ser a quienes tienen más cerca y la comisión le pide al municipio porque es el que está más cerca.

En el transcurso de la referida asamblea frente al municipio hubo fuertes reclamos hacia los integrantes de la comisión que «no ponen la cara», donde incluso hubo quienes pidieron la renuncia de aquellos que no tienen la valentía de asumir responsabilidades.

«Hace un año que vienen mintiendo, como la entrega de medicamentos, muchas veces le avisamos a Arias que tenga cuidado porque le estamos dando el 100 % de la medicación, jamás dejamos a alguien sin atender, los laboratorios se están haciendo, si la gente va y se hace laboratorio por su cuenta y le pide al municipio que se los cubra escapa de nuestras manos» manifestó una enfermera en relación a declaraciones periodísticas realizada a través de una conferencia de prensa por la Secretaria de Finanzas Carolina Mangini, el Secretario de Gobierno Pablo Doro y la Coordinadora de Salud Claudia Arias, en la que sostuvieron que es el Gobierno de la Provincia quien debe cubrir ciertas necesidades y al mismo tiempo sostuvieron que el personal del Samco y su personal deberían reclamar al gobierno provincial y «pedirle a los concejales del Frente Juntos que gestionen más fondos ante el Gobierno Provincial».

Hubo reclamos hacia la falta de apoyo a la salud de la gente de San Guillermo, «cuando había una clínica privada se iban afuera y las urgencias las cubría Convivir y ahora pasa exactamente lo mismo. Hay gente de la comisión que dijo que nunca se va a ir atender al Samco, entonces para qué están en la comisión, si después no nos apoya» sostuvo la trabajadora quien al mismo tiempo sostuvo que nunca fueron al Caps de Pueblo Viajo a ver las cosas, los proyectos, «fuimos dos enfermeras las que luchamos para que tenga lo que hoy tiene, entonces hasta cuando las mentiras»

En medio de la asamblea volvieron a ser convocados los representantes de la misma para informar que les adelantaban la tasa asistencial que tenían que abonar el 20 de marzo. Aseguraron que la suma de 282 mil pesos se depositaria el mismo viernes informo Claudio Benítez

«No es la solución, pero nos tiraron un salvavidas, el compromiso es que trabajemos entre todos en gestionar hacia otros caminos, pero todos, nosotros y ellos para que se solucione de cabeza a cabeza, si la intendenta habla con el gobernador quizás sea mucho más sencillo que pegarnos a nosotros que estamos acá abajo» concluyó Etienot, cerrándose de esta manera la manifestación de vecinos y trabajadores

La intendenta condiciona aportes

La intendenta interina al considerar que «están en todo su derecho de reclamar, pero nosotros queremos que el Gobierno de la Provincia se haga cargo. Si no, nos sacamos los ojos entre nosotros acá y quienes son responsables están cómodos sentados en un sillón en Santa Fe»

Al mismo tiempo condiciono la realización de aportes por parte del municipio al Samco a que se concrete una reunión con la Ministra Sonia Martorano o con el propio Gobernador Perotti con la presencia de la Comisión del Samco y de todos los integrantes del Concejo Municipal. «Queremos que en San Guillermo se puedan hacer cirugías, porque cuando la Provincia se hizo cargo prometieron muchas cosas que después no se terminaron cumpliendo»





