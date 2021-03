/ / / Peligra el servicio de salud en San Guillermo: Piden se cumpla con lo resuelto por los representantes del pueblo

El presidente del Concejo Deliberante e integrante del «Bloque Juntos», Gustavo Bagnasco acompañado por la concejal Sonia Martina y el concejal Facundo Etienot reclamaron que se cumpla con la ordenanza de presupuesto en la que de forma unánime el cuerpo aprobó una partida para salud de trece millones y medio de pesos, a lo que debe sumarse el aporte que realizan los contribuyentes a través de la tasa sanitaria y al mismo tiempo aseguro que el Ejecutivo tiene de forma holgada disponibilidad para asistir al sistema de salud.

A partir de la crisis de la parte privada trabajaron con la mesa de salud junto al plan estratégico para la implementación del Sistema Municipal de Salud, posteriormente la provincia elevo el nivel del Samco, significando un mayor aporte por parte de la provincia.

No podemos tener estas decisiones intempestivas de una semana para la otra con quita de aportes poniendo en crisis a toda la población y a los trabajadores. «Hay que cumplir con lo que se decide en este concejo, porque en este concejo están representadas todas las voces. En enero se discutió y se llegó a un acuerdo que salud era prioridad y queremos que se ejerce y no tengamos esos vaivenes que pongan en esta situación y no queremos que esta suceda en abril».

Durante el 2020 desde provincia se crearon 7 cargos, llegó equipamiento como el mamógrafo que además de brindar un mayor servicio permite generar ingresos. «Se necesita que la provincia siga aportando y absorbiendo, pero sabíamos que era un proceso, por eso estamos siempre trabajando para eso».

«El Concejo resolvió que se aporte las sumas establecidas, vamos a luchar para que eso suceda».

«Salud, seguridad y educación son temas que nos unen, no nos tienen que desunir» manifestó Sonia Martina quien al mismo tiempo recordó que el 60 % del presupuesto municipal está conformado por fondos que llegan de provincia para ser administrado por el municipio en función de prioridades y la «salud es una prioridad».

«La salud, es un derecho que tenemos la obligación de garantizar a cada ciudadano sanguillermino, después de ahí en más gestionemos, apuremos, insistamos, pero eso tiene que estar garantizado» subrayó la concejala Martina

