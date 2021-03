/ / / Peligra el servicio de salud en San Guillermo: Expresiones de una trabajadora

Luci López Hvozda en junio del año pasado tal vez visibilizando lo que se vendría manifestaba en Facebook: «$ 48 aporta cada sanguillermino que paga los impuestos a la salud pública. Hoy en día la gran mayoría de la salud en San Guillermo es pública. No hago esta publicación por ser trabajadora del Samco, hago esta publicación porque si en algún momento me llega a pasar algo, la primer asistencia la voy a recibir acá, y Ojalá, puedan solucionar lo que me esté sucediendo sin necesidad de irme a otro lado. Cuéntenme, que hacemos con $ 48? Una jeringa sale $100. 1 birra en el bar, nos la cobran $100. De verdad queres mirar para otro lado en plena pandemia? De verdad hoy también te vas a hacer el boludo y vas a seguir mirándote el ombligo?»

San Guillermo, lucha en las redes

Es una de las trabajadoras que no había percibido su sueldo además de la inseguridad por su continuidad laboral, el último viernes después, de la marcha en reclamo, Luci López Hvozda, tal vez sintetizando el sentir de muchos de los participantes publicó: «Vi muchas críticas a favor y muchas en contra, la gran mayoría fueron criticas de sanguillerminos enojados porque la situación se hizo pública, por suerte se hizo pública, porque si no todos los que trabajamos en el Samco, aun no sabríamos cuando cobraríamos nuestros sueldos».

«Lamento haberlos molestado con mi lucha, y me alegra que hayamos demostrado lo que somos como sociedad; solidarios de la boca para afuera, en redes y frente a una cámara».

«Ojalá nunca tengas que pisar la guardia, la urgencia no espera que llegues a Morteros, o Córdoba o donde te atiendas».

«Ojala que la gente que no tiene cobertura médica pueda gozar de salud pública siempre».

«Es tan fácil hablar desde la comodidad. Es tan sencillo hacernos los boludos y mirar para el otro lado».

«Por último, quiero pedirles perdón a todas las personas a las que incomodé diciendo la verdad, mis papás me educaron bastante mal por lo visto, demasiado correcta para algunos, demasiado bocona para otros».

«Deseo de corazón que algún día podamos dejar de mirarnos el ombligo, levantar la cabeza y ver que pasan cosas, y que a veces con simples gestos, podemos ayudar al de al lado, lo mío no es una lucha política, de ambos lados lo saben, yo quiero ayudar a la gente de verdad, intento hacerlo todos los días, y mis compañeros también, nos mueve la vocación a la gran mayoría».

«Reitero mis disculpas por haberlos ofendido, por haber ocasionado que se llenen las redes de inconvenientes, por haberles arruinado la vista de cosas bonitas».

«Nos vemos en las publicaciones de las próximas luchas que tengamos que hacer, porque San Guillermo, lucha en las redes».

Luci López Hvozda

