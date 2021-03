/ / / San Guillermo: Luciano Parola abandonó el Concejo Deliberante

El concejal del justicialismo Luciano Parola abandonó su cargo en medio del fuerte debate que tuvo alcance nacional por la instigación a adolescentes por parte de la intendenta interina a violentar la legislación. Tras la renuncia de Parola, la bancada justicialista comenzó a accionar al anunciar el concejal Gustavo Bagnasco que pedirán la interpelación a Romina López.

La banca que deja Parola será reemplazada por Facundo Etienot, un trabajador que en el seno del partido habría sido uno de los que vendría reclamando una mayor acción por parte de los representantes del pueblo ante los distintos acontecimientos que vive la comunidad.

A través de una conferencia de prensa el concejal Luciano Parola anuncio que dejará de ser candidato a intendente y que renunciará a la concejalía justificando su decisión expresando: «Cuando me uní a la política tuve como objetivo unir a los sanguillerminos, pero desde hace un tiempo hasta la actualidad, justamente desde el fallecimiento de Daniel Martina soy testigo de una política que se está llevando a cabo en San Guillermo de manera: bochornosa, desagradable, agresiva y violenta que lo único que hace es enfrentar a los sanguillerminos y de la cual no quiero ser parte, que todo el tiempo se quieran romper todas las reglas del juego sinceramente a mí me ha quitado las fuerzas y todas las energías», explicó Parola. «Siento que los sanguillerminos, desde hace un tiempo formamos parte de un circo romano, donde nos enfrentamos todos contra todos».

«Lo único que deseo es que mi renuncia sirva para que algo pueda cambiar y sea un punto de inflexión. Me duele que se diga que todos los políticos son iguales. Yo no me considero ser uno más de los políticos que se quieran meter en la misma bolsa. Este es mi ejemplo, estoy renunciando a un sueldo muy importante. En política no vale todo y no estoy expuesto a negociar cuestiones que no tienen que ver con mis principios. Por eso, creo que no es digno estar cobrando un sueldo cuando no puedo cambiar la realidad», agregó.

Por otra parte señaló que presentó 110 proyectos de su autoría que fueron aprobados pero por ser del candidato opositor, ninguno se puso en marcha al mismo tiempo dijo que no cree que su renuncia sea un acto de cobardía, considerando que puede servir para descomprimir.

Pedirán la interpelación de la intendenta

A pocas horas que Luciano Parola anunció que se alejará del Concejo Deliberante, el concejal Gustavo Bagnasco anuncio que pedirán la interpelación de la intendenta interina Romina López.

Al considerar que el audio en que Romina López instiga a adolescentes a cometer delitos el presidente del Concejo Deliberante Gustavo Bagnasco en declaraciones formuladas en Radio Belgrano considero que es un «audio escandaloso por el contenido y porque viene de la máxima autoridad de nuestra ciudad»

Al adelantar que presentaran un proyecto esta semana al dar inicio las sesiones ordinarias para que sea interpelada a los fines de que brinde una explicación formal sobre el audio que «es grave por los términos y porque se incita a violar la ley. Uno no puede estar de acuerdo con una disposición, pero como autoridad hay que hacerla cumplir».

En relación a la destitución de la intendenta que viene reclamando una gran parte de la población, señaló que «no depende del Concejo ya que es una disposición que emana de la provincia», señalando que trabajaran con las herramientas que tienen para evaluar su accionar.

Al aclarar que la posición «no tiene nada que ver con una utilización política, sólo pretendemos que se cumpla con la ley y los ejemplos lo deben dar las autoridades, remarcó Bagnasco.

Además de la apelación en el Concejo Deliberante, tienen la facultad de realizar la denuncia penal por el hecho, además que la Ley Orgánica de las Municipalidades, los faculta a pedir al Poder Ejecutivo de la Provincia la destitución del Intendente Municipal.

Gestiones en la provincia

En ese sentido el Senador Departamental Felipe Michlig conociendo la gravedad del hecho, la semana pasada se habría adelantado, donde habría iniciado gestiones a nivel del gobierno provincial donde habría llevado a cabo negociaciones para que no se actúe.

La información que habría dado vuelta en relación a que la gestión del senador podría haber sido exitosa, podría haber planteado diferencias internas en la bancada y dirigentes del justicialismo que vienen reclamando acciones más concretas. No se descarta que pudiera haber sido la causa final que termino por hacer que Parola termine por irse del Concejo Deliberante y declinar su candidatura a intendente.

