/ / / Abuelos y trabajadora contagiados con Covid se salvaron por estar vacunados en geriátrico de San Guillermo

Más del 80 % de los vacunados en ese lugar fueron positivos

Por Lisandro Valdemarín

"Del total de 10 abuelos y abuelas que tenemos, 8 dieron positivos. Del total de 12 que somos, 10 dimos positivo. Gracias a Dios y a que están vacunados prácticamente están sin síntomas. Ellos recibieron la primera dosis de la Sputnik V y eso fue muy importante porque están pasando la enfermedad sin complicaciones", explicó Alicia Villarreal encargada de la Residencia "San Joaquín y Santa Ana"

"En mi caso sí presenté síntomas y la pasé mal, me faltaba el aire y hasta pensé que me llevaban a internar con oxígeno. Tengo que decir que si no fuese porque tengo las 2 dosis de la Sputnik por ser personal de Salud hoy no estaría haciendo esta nota. Se puede decir que salvé mi vida gracias a la vacuna. Me faltaba saturación de oxígeno en sangre, tengo a mi médico el Doctor Sergio Andino que me hizo un gran seguimiento, yo digo que es nuestro ángel guardián porque siempre estuvo conmigo, nos atiende a todos los abuelos y abuelas del Hogar y no nos quiere cobrar nada, verdaderamente se portó muy bien conmigo. Encima, al ver los traslados de gente muy cercana, como Lala Orellano o Mati Bessi, la cabeza te va a mil y la situación se vuelve desesperante, no tenía fuerzas ni para caminar", contó.

"Después de pasarla muy mal jueves y viernes, el domingo y lunes estoy mucho mejor. Me hicieron tratamiento con inyectables porque estaba muy mal. El domingo como andaba mejor y los abuelos también andaban bien me propuse hacerles un asado. Así que probé para ver si no me ahogaba al respirar y pude hacerles el asado del domingo. Ahora esperemos que todo siga así hasta el viernes, que cumpliríamos los días para que nos den el alta. Tengo que agradecer a mucha gente que colaboró con nosotros para traernos mercadería y ayudarnos porque estamos aislados y no podemos salir. Le pido a la gente que se cuide y tome las medidas necesarias", remarcó.

