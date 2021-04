/ / / Aislados por Covid realizaron fiestas clandestinas en Altos de Chipión

Había 14 personas y la dueña de la casa era portadora de coronavirus por lo cual se debió hisopar a todos los presentes.

Catorce personas que se encontraba aisladas por haber participado de una fiesta no autorizada en un domicilio cuya propietaria era portadora de covid-19, organizaron a la semana otra fiesta. Ante esta situación, desde el área salud del municipio se radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales de Balnearia.

La médica, Paola Garraza, contó a La Voz de San Justo la situación: "A pesar de que por todos los medios les estamos pidiendo a la población que no se reúna, porque estamos en una situación sanitaria muy grave, donde hay gente internada, estamos ante el grave problema de no conseguir camas para derivaciones es que pedíamos encarecidamente que no hubiese reuniones".

En relación a la primera de las dos fiestas, la médica dijo que "hubo una fiesta clandestina en un domicilio, en donde todo estaba cerrado, después nos enteramos que había unas veinte personas y lo más delicado es que luego se comprobó que la dueña de casa era una paciente positiva de covid-19, por lo cual se debió hisopar a todos los presentes".

La médica aclaró que esta persona aparentemente era una paciente asintomática ya que desconocía que portaba la enfermedad. "Por esta situación fueron catorce las personas aisladas a quienes ya se les realizaron los test e hisopados". La profesional agregó que esto generó malestar entre quienes debieron someterse al hisopado, "muchos se enojaron y ponían como argumento que eran todos trabajadores y que ahora debían faltar a sus ocupaciones, pero la responsabilidad es de quienes concurren a estas fiestas", graficó.

A pesar de estar aisladas estas personas, a la semana hicieron otra fiesta a la que denominaron "la fiesta de los aislados", una reunión insólita, organizada por los mismos aislados.

La médica dijo que a partir de ahora será la Justicia la que deba actuar al respecto, "nosotros ya hemos radicado la denuncia correspondiente por eso ahora será la Justicia la que deba actuar, porque estas personas se encontraban dentro de los días en que debían cumplir con el aislamiento, lo rompieron, se volvieron a juntar con todo el riesgo que ello conlleva, porque si alguno de ellos da como positivo se los deberá volver a aislar y no solo a ellos, sino también a sus familias"

Garraza llamó a la reflexión de todas aquellas personas que realizan este tipo de reuniones en domicilios particulares, ya que "la situación es más grave que lo se cree, se debe tomar conciencia de que esta segunda ola está atacando más fuerte que la primera", finalizó.

