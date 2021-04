/ / Camión que salió de Brinkmann terminó en la banquina de la ruta 34 por el agua

Chófer y camión que partió de Brinkmann y terminó en la banquina al intentar ingresar al puente

Un camión que viajaba desde Brinkmann hacia Villa Gobernador Gálvez termino en la banquina en un sector en que el nivel de agua superaba los 60 cm por arriba de la carpeta asfáltica.

El hecho tuvo lugar en el Km 92 de la ruta nacional 34 en el puente de Arroyo Las Turbias ubicado entre las localidades de Centeno y San Genaro, cuando como consecuencia de las altas precipitaciones en toda la zona de Las Rosas, Los Cardos y en esa misma zona, la corriente de agua pasaba a más de 60 cm por arriba de la carpeta asfáltica del puente que se encuentra en ese tramo.

Como consecuencia de la cantidad de agua que se encontraba sobre la ruta un chasis Mercedez Benz que transitaba desde Brinkmann con destino a Villa Gobernador Gálvez al intentar cruzar el puente salió de la ruta terminando en la banquina, sin sufrir ninguna consecuencia física

“Para mí el agua me arrastro, yo iba siguiendo a otro camión, cuando me di cuenta estaba en la banquina y ahí quedó. Iba enfocando al otro camión que iba adelante y de repente en un lugar que la corriente del agua es más fuerte, me corrió el camión para el costado, mientras que el otro camión pasó bien” manifestó el chofer del camión en dialogo con Matías Godetti de “El Doce TV” de Centeno

Mientras que un integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Centeno explicó que si bien hay bastante correntada, como consecuencia de las olas y el movimiento del agua los choferes pierden las referencias saliendo del asfalto. “Nosotros venimos recomendando que no pasen porque se fueron varios camiones hacia abajo y no podemos estar arriesgando nosotros para sacarlos, porque es mucha la correntada”.

