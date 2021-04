/ / / Covid-19: Con terapia a pleno en el Iturraspe aseguran atención a vecinos de San Francisco

El hospital Iturraspe de San Francisco tiene la totalidad de las camas de terapia para Covid ocupadas. Liberándose lugares para quienes necesitan respiración asistida cuando muere algún paciente dijeron en una conferencia de prensa los jefes de los servicios del Hospital Regional Iturraspe en una conferencia de prensa en la que informaron que hicieron una presentación para que intervenga la justicia para resolver la falta de anestesistas y neurocirujanos en el nosocomio.

El jefe de terapia intensiva, del Hospital Provincial Iturraspe, Dr. Rodolfo Buffa, aseguró que la terapia intensiva del hospital funciona con 30 camas, las cuales se dividen en 20 camas de Covid las que están todas ocupadas y 10 camas para otras patologías en un 50 %. “En este momento el hospital no puede recibir pacientes para asistencia respiratoria mecánica referente a la patología Covid”, por lo que están derivando al hospital de Villa María o al Polo Sanitario a Córdoba.

"La capacidad que podemos tener en este momento para ventilar pacientes covid depende de la mortalidad. El paciente que fallece deja la cama para el paciente que ingresa" indicó Buffa y al mismo tiempo advirtió que se pueden agregar camas pero no hay personal para ser atendidas.

Por otra parte alertó que en el sistema de salud del departamento San Justo, es mínima la capacidad que puede existir para ventilar a pacientes Covid, porque no poseen estructura y no tienen médicos terapistas, “salvo alguna excepción”, no tienen guardias activas en las terapias intensivas, por consiguiente no tienen terapia, tienen shock rooms”

Aseguran atención a residentes de San Francisco

Desde la dirección del hospital al tratar de llevar tranquilidad por la situación, le aseguraron atención a los habitantes de San Francisco, expresando que “la gente que vive en San Francisco se quede tranquila porque las 12 camas que tenemos para patologías prevalentes las tenemos que tener para esas patologías, porque no estamos en la misma situación que el año pasado".

"De las terapias intensivas que hablan de Covid, para pacientes críticos, de las 20 hay 16 pacientes, ayer había 15, las otras cinco están ocupadas con pacientes que no están todavía en asistencia respiratoria mecánica. Y de las 34 camas hoy tenemos 14 pacientes de la segunda ala Covid. La ocupación del Hospital en general, de 134 camas operativas tenemos 71 pacientes en total, estamos en un 52% de ocupación de la totalidad del hospital, como Obstetricia, Neonatología. Sí el área de Covid es la más preocupante porque hay una situación, el departamento está con alto riesgo, pero nosotros tenemos corredores. El sábado trabajé en Las Varillas para que todo el corredor de la ruta 13 vaya a Villa María, que no tiene la misma situación. Algunos pacientes tendrán toda la capacidad, al recurso humano no lo vamos a poner a hacer más de lo que les corresponde, y algunos pacientes serán derivados a Villa María o al polo sanitario, porque ahí tenemos más camas, pero las camas que ofrece la Provincia son las que están instaladas en la parte pública y en la parte privada", agregó el director general de Hospitales del Interior.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.