/ / / Freyre: Rindieron homenaje a Horacio Gold al inaugurar ampliación de sala cuna

Al inaugurar la ampliación de la sala cuna «Esperanza» en el Jardín Maternal «El Trencito» descubrieron una placa en homenaje a Horacio Gold por su labor en favor de la entidad.

El acto encabezado por el intendente Augusto Pastore junto a coordinadora del Programa Salas Cunas del Gobierno de la provincia de Córdoba, Inés Zinny quienes después de brindar un mensaje procedieron al corte de cintas para dejar inaugurada la obra desarrollada por el protagonismo conjunto del gobierno municipal y provincial, docentes, arquitecto y albañiles.

En el transcurso del acto se descubrió una placa recordando a Horacio Gold por su notable labor en ese espacio quien falleció mientras ocupaba la secretaria de desarrollo social del municipio gestando un cambio de paradigma para el crecimiento de las personas. Con ese mismo propósito trabajo en la transformación de los espacios donde funciona la sala cuna, como así también del Hogar de Ancianos.

Mensaje de la familia

«Hay momentos en la vida que uno nunca se los imagina y éste es uno de esos…» comenzó expresando Viviana Beltramino tras el homenaje a su esposo Horacio Gold

«25 Años pasaron para que el Jardín Maternal «El Trencito» funcionara por fin en un tan anhelado espacio propio».

«Aquí los niños formaran sus primeros amigos, esos que duran para toda la vida, los que saben de lealtad sin enseñárselas, porque lo siente de corazón compartiendo juegos, risas y muchas alegrías».

«Agradecerte Augusto por el gesto de colocar esta placa».

«No voy a decir mucho más porque siempre estuvo a la vista de todos… los que por aquí pasaban… de la transformación de este predio completo que realizó Horacio… su cargo era Secretario de Desarrollo Social, para el equipo de trabajo de esta gestión era cariñosamente el «Muestrario de colores», ya que con sus propias manos restauró estos semejantes edificios sin descuidar en nada sus otras obligaciones. Dios quiso que no esté aquí hoy.

Agradecer a todo el personal de esta secretaría por su compromiso y el trabajo en equipo, actualmente la única secretaría compuesta solamente de mujeres.

Quiero pedirle, perdón a mis hijos por los días de ausencia que durante años tuvieron. Testigos fieles de lo que su padre defendía a sus ideales. Como familia nos sentimos orgullos de todo lo que dejo su paso por este lugar...

Por último, me permito utilizar como muchos de aquí saben, con el versículo bíblico que Horacio pensaba retirarse de esta área y que tantas veces repitió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe»

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.