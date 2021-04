/ / Memoria, Verdad y Justicia por quienes pusieron el cuerpo en Malvinas

Por Miguel Peiretti

Hace 39 años un grupo de pibes de 18 años y unas pocas mujeres desembarcaron en las Islas Malvinas con el firme propósito de recuperar para la patria ese territorio nacional, lo que hicieron con enorme valentía durante 74 días para resistir al embate de Gran Bretaña.

Aquella heroica misión desarrollada por los ex combatientes de Malvinas fue conducida por un grupo del ejército que nada tienen que ver con San Martín, sino que son los herederos del ejército de Roca, el ejército asesino, torturador que desde la represión destituyo el gobierno de Irigoyen, masacró a los huelguistas de la Patagonia, el bombardeo a la plaza de mayo en el 55, los fusilamientos de José León Suárez en el 56, la masacre de Trelew para mencionar algunas de las atrocidades hasta llegar a ser los genocida entre el 76 y el 83 que asesinaron, torturaron, desaparecieron a trabajadores, estudiantes, militantes sociales para desarrollar el saqueo nacional. En Malvinas volvieron a torturar estaqueando a alrededor de 200 pibes, además de derramar la sangre 326 soldados de la patria en el territorio de las islas y 323 en el hundimiento del buque Gral Belgrano y pos guerra según la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, unos 2300 fallecidos en su mayoría a causa de Malvinas, de los cuales casi 500 se suicidaron por haber sido abandonados, pero a pesar de haber sido víctimas de aquella dictadura terrorista, los héroes de Malvinas siguen sosteniendo el fuerte compromiso de lucha contra el imperio a favor del pueblo por intermedio de distintas actividades.

La dictadura que en una primera etapa fue conducida por Videla siguió los planes urdidos por la embajada norteamericana y los manuales de los franceses para aplicar los métodos de tortura, centros clandestinos de detención y la instauración de la figura del desaparecido como la principal arma para tratar de imponer el plan económico de Martínez de Hoz.

Pero aquel plan económico que generaba desocupación, bajos salarios, pobreza y endeudamiento ya no podía sostenerse con la manipulación de conciencia con el mundial de fútbol del 78. Se habían comenzado a generar movimientos obreros que termino provocando la huelga general del 30 de marzo de 1982 con una fuerte movilización del pueblo.

Leopoldo Fortunato Galtieri un mimado de los Estados Unidos que tenía en su proyecto perpetuarse en el poder, donde algunos autores sostienen que soñaba con hacerlo con el apoyo del pueblo, recurrió al reclamo histórico contra el colonialismo británico y ante la caliente situación social, en una noche de whisky, adelantó los planes jugándose su última carta con el desembarco en Malvinas.

La invasión a Malvinas agitando el nacionalismo con la utilización de los colimbas que significa “corre, limpia, barre o baile”, la inmensa mayoría sin experiencia, sin formación de guerra, son las últimas víctimas de una dictadura con falta de legitimidad que pretendió generar un golpe de efecto ante la sociedad para el sostenimiento del proyecto Galtieri. Ante la derrota esas víctimas jóvenes de 18 años que vivieron en un pozo inundado, soportando con ropa inadecuada el clima de las islas, el bombardeo constante de los buques de la flota que no iba a venir y si vino, se transformaron en los verdaderos héroes de Malvinas.

Pero no solo fueron víctimas aquellos jóvenes que heroicamente fueron a poner el cuerpo en el marco de un delirante proyecto de Galtieri, sino que el pueblo fue también víctima de la gran estafa de la dictadura militar que se concretó contra la mayor parte de la población, salvando las diferencias del engaño de la propaganda nacionalista a través de los medios de comunicación con quienes murieron en Malvinas o resultaron heridos, terminaron en el suicidio o aquellos que no olvidan a un compañero descuartizado por una bomba.

El aparato de propaganda de la dictadura con la complicidad de los grandes medios que relataban triunfalismo, no solo permitieron lograr un nuevo saqueo al pueblo, quedándose con millonarias cifras a través del denominado fondo patriótico, sino que nunca alertaron a la población el falso nacionalismo en el transcurso de la guerra con Inglaterra, ya que los intereses económicos británicos en el continente nunca fueron afectados. Tampoco fueron tocados los de sus socios estratégicos como Estados Unidos, al contrario se fortalecieron a tal punto que en la actualidad a través del FMI tiene sus oficinas en el Banco Central, o nuestra vida cotidiana depende más de lo que hagan o decidan los agroexportadores, los banqueros y saqueadores de los recursos naturales.

Es obvio que en esa línea los más estafados han sido aquellos que cumpliendo con el servicio militar obligatorio se encontraron en un inusitado escenario, y que sufrieron vejámenes incluso de sus superiores. Los castigos disciplinarios, como el de estaquear a los soldados durante 24 horas. Aquellos que vieron truncada su vida a los 18 o 19 años, en una guerra que fue demencial, han sido y serán las mayores víctimas de la dictadura militar en este episodio. Las últimas víctimas de la dictadura militar que con gran heroísmo, con gran valentía y amor a la patria, durante 74 días pusieron el cuerpo en Malvinas para devolverle al pueblo la libertad que brinda la democracia.

Ellos, los colimbas ex combatientes de Malvinas durante muchos años fueron invisibilizados, por eso es ineludible cada 2 de abril rendir homenaje a los héroes, pero es imprescindible construir memoria, verdad y justicia sobre aquellos acontecimientos, porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama

Fuentes: Propias, Malvinas, caídos y sobrevivientes: ¿víctimas o héroes? de Sergio Resquín, mensaje de Diputado Frente Social y Popular Carlos del Frade sobre recuperación del río Paraná; Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.