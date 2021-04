/ / / Para no llegar a saturar los respiradores: Se deben tomar medidas restrictivas

Ante el incremento de contagios distintos especialistas coinciden en que se deben adelantar las medidas restrictivas para evitar un cierre total de las actividades. Así mismo sostienen que el mayor índice de contagios se transmite en eventos masivos y locales de la actividad gastronómica que no cumplen de manera estricta con los protocolos.

Para evitar un desastre sanitario sin control es necesario implementar medidas que eviten restricciones duras más adelante. «Los casos están aumentando y no hay dudas de que van a seguir aumentando. Lo que sucedió en países vecinos nos debería alertar», afirma Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet.Por su parte el infectologo, Dr. Hugo Pizzi señaló que el comportamiento respecto al cumplimiento de las medidas preventivas, tiene el agravante que el 35 % de la sociedad no ayuda, es anti cuarentena, es anti vacuna, «es un grupo de gente que no ayuda para nada, que se burló del virus, que quema barbijos y que hace fiestas clandestinas», aseguró el doctor «No entienden la dimensión del problema».

«Tenemos un rebrote del virus anterior y ahora el ingreso de dos cepas de mayor contagio. Siempre fui optimista pero ahora estoy preocupado» manifestó Pizzi quien indicó que testeos realizados en fiestas dan una positividad de entre 10 al 12 %, siendo uno de los principales factores de la transmisión del virus en las familias.

El médico cirujano y magister en Salud Pública Oscar Atienza sugiere «tratar de sacar la mayor cantidad de gente circulando de la calle sin afectar la actividad privada, intentando demorar lo que más se pueda el cierre que, indefectiblemente, va a llegar. Cuando sigan aumentando los casos y se acaben las camas de terapia intensiva, el cierre va a llegar. Lo que hay que hacer es demorarlo para cuidar la actividad privada».

A la hora de analizar medidas concretas para esta etapa de la pandemia en el país, Atienza propone un mayor control de fronteras, que bares y restaurantes cumplan los protocolos al pie de la letra, toque de queda de 1 a 6 horas para evitar fiestas clandestinas y, además, el cierre de la presencialidad.

El prestigioso médico infectólogo Pedro Cahn, director de Fundación Huésped, dijo que «El ascenso sostenido de casos tiene que ponernos en alerta para aplicar todas las lecciones que hemos aprendido en el año 2020», y advirtió que «sin las vacunas no se va a resolver el problema del coronavirus, pero sólo con las vacunas tampoco», por lo que puso énfasis en el cumplimiento de los protocolos.

Sin embargo advirtió que los sitios de producción y servicios «no es donde se han dado los grandes brotes» ya que regularmente se cumplen los protocolos, pero estimó que luego del trabajo «nos vamos a tomar un café o una cerveza y nos sentamos todos alrededor de una mesa sin distancia ni barbijo», advirtiendo de esta forma que los contagios suceden más en ámbitos informales que en los formales, como en boliches, fiestas clandestinas, comedores, bares, además de apuntar a las reuniones en casas, con ruptura de burbujas y a la aglomeración de padres en la puerta de los colegios.

Sin restricción se triplicarían los casos

Uno de los referentes en datos de coronavirus a nivel nacional, Rodrigo Quiroga sostiene que si todo se mantiene igual, es de esperar la triplicación de casos diarios en unas tres semanas aproximadamente.

Ya con la segunda ola entre nosotros, Quiroga sostiene que «no hay ningún motivo para pensar que ese aumento se va a frenar si no hacemos algo para frenarlo».

Por su parte el Dr. Hugo Pizzi resalta que se debe tener en cuenta que las cepas nuevas, «la de Manaos es 70% más contagiosa y 30% más letal, está atacando mucho a los jóvenes. En Alemania el 75% de los cadáveres son jóvenes, sin patologías previas».

Así mismo manifestó que «el testeo es una herramienta súper útil» para identificar los casos para su inmediato aislamiento, pero también para investigar los mayores focos de contagios para adoptar medidas preventivas, haciendo hincapié que «Un 15% de indolentes que viven con sus familias y un 10% de antivacunas nos complicaron a todos»

Cahn, advirtió que «en la medida que el virus circule aún en su forma salvaje, en la cepa original de Wuhan (China), si dejamos que haya mucha multiplicación del virus, corremos el riesgo de generar variantes locales».

Reiterando el prestigioso investigador que el problema no es la fábrica, el comercio, la escuela, sino que son las actividades sociales. «Si somos capaces de respetar protocolos y de no juntarnos donde no tenemos que juntarnos, la posibilidad de llegar a una situación de cierre es mucho más lejana».

Así mismo dijo Cahn, «Está claro que no podemos pensar en enfrentar la pandemia solos, que cada uno se puede arreglar por su cuenta, en un sálvese quien pueda», pero más allá de la responsabilidad social de cada uno en beneficio del colectivo, es necesario que las autoridades de cada ciudad actúe de manera decisiva para evitar que se tengan que cerrar todas las actividades

Oscar Atienza siguiendo la misma línea considera que si no son capaces de adoptar las necesarias medidas, «Cuando sigan aumentando los casos y se acaben las camas de terapia intensiva, el cierre va a llegar».

Mientras que, Quiroga considera que «no es tomar o no medidas. Es tomar medidas antes o después del desastre. No hay dudas de que la elección debería ser tomar medidas antes para intentar evitar o minimizar ese impacto y que no sean necesarias medidas tan duras como cuarentenas, toques de queda o suspender presencialidad».

Los especialistas coinciden que con los contagios de la última semana y con un registro que se viene consolidando en aumento, creen que hay que tomar algún tipo de medidas ahora aunque éstas, obviamente, impliquen un costo político, económico y social para los gobernantes.

Plantean medidas puntuales, como restricciones nocturnas, que bares, restaurantes y boliches funcionen exclusivamente al aire libre. Así mismo sostienen que es importante limitar el tamaño máximo de las reuniones en el interior de locales o sociales a diez personas sería un paso enorme. «Se ha demostrado que es de las medidas más efectivas para disminuir los contagios. Si eso no bastara, habría que pensar en un cierre total pero no como el año pasado sino con una duración determinada», expresan.

Finalmente ponen como ejemplo lo que ocurre en Chile y Brasil donde no se tomaron medidas hasta que empezaron a salir noticias de personas que se morían en sus casas o en pasillos de hospitales porque no había más camas, alertando que acá se puede evitar la misma situación.

