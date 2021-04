/ / / Red Innovación Social Morteros: Para cubrir las necesidad pusieron en marcha un banco de alimentos

Carmen Paira

La puesta en marcha de un banco de alimentos lanzó la Red Innovación Social Morteros con el propósito de ayudar sobre todo a las niñas y niños que pertenecen a familias que se encuentran imposibilitadas de trabajar por distintas razones, en esta época por sobre todo como consecuencia de la pandemia.

La puesta en marcha del programa del banco de alimentos tuvieron que acelerarlo ante la gran necesidad de alimentos que tienen muchas familias por no contar con ingresos económicos al encontrarse aisladas por Covid-19.

El alto crecimiento de casos positivos de Covid que viene sufriendo la ciudad en las últimas semanas trae aparejado un alto número de personas que deben aislarse, muchas de ellas trabajadores que viven con lo que perciben diariamente. Esta situación no es atendida por el Estado municipal, como tampoco el provincial y el nacional lo que hace que exista una gran demanda de alimentos a las instituciones y personas que solidariamente se encargan de cubrir la ausencia del gobierno.

Una de las precursoras e integrante de la Red Innovación Social Morteros, Carmen Paira de manera virtual por intermedio de las redes social convoca a la solidaridad comunitaria para ayudar a las niñas y niños que necesitan alimentarse expresando: «El Grupo Red Innovación Social tenía un proyecto y a raíz de toda esta situación que está todo muy complicado, hay muchas familias que están necesitando ayuda por eso lanzamos el banco de alimentos, porque hay muchas familias que están aisladas, necesitamos alimentos no perecederos, ya que por ahí los papa no pueden trabajar, porque trabajan el día a día y no tienen alimentos para dar a los niños, ojala nos puedan ayudar todo va a ser bien venido, alimentos no perecederos, frutas, verduras, pueden dirigirse a cualquier integrante del grupo, mi dirección en Ayacucho 783 o en Ayacucho 1567»

Este grupo de voluntades espera de la solidaridad de quienes puedan aportar alimentos para ser distribuidos entre quienes están pasando necesidades en medio de esta pandemia para poder palear el hambre de la niñez.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.