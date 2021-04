/ / / Restringir para no morir por falta de camas

Los médicos terapistas vienen alertando frente al crecimiento de la cantidad de contagios que como consecuencia implica una mayor necesidad de camas

La dramática situación en las terapias intensivas es el talón de Aquiles en el departamento San Justo. Se puede equipar pero la falta de profesionales especializados para atender las terapias es el principal problema que no tiene solución.

Aún no se está en la instancia de elegir a quién darle el respirador y quién sufrirá las consecuencias del colapso, a causa que con mucho esfuerzo por parte de los médicos consiguen derivar pacientes a Villa María y Córdoba. Al mismo tiempo se preguntan hasta cuando seguirán consiguiendo lugares en otros centros, más allá de la seguridad que se brinda desde el Ministerio de Salud de la provincia

El Departamento San Justo vive una tensión nunca vista en las áreas de terapia intensiva de hospitales públicos y privados. Si bien se desplegó una tarea de inversión por parte del Estado, no hay infraestructura que contenga el fuerte aumento de casos por coronavirus. Los terapistas advierten que, si no hay nuevas medidas para aplacar la curva ascendente, se dará en el corto plazo un colapso sanitario. Esto quiere decir, falta de atención para los pacientes no solo afectados con coronavirus, sino de todas las dolencias.

El reporte del ministerio de Salud de la provincia indica que la ocupación de camas UTI en la provincia es de 39,8 %. A nivel nacional, los sectores de terapia intensiva están al 65,6%.

Las declaraciones del jefe de terapia intensiva, del Hospital Provincial Iturraspe, Dr. Rodolfo Buffa que coinciden con lo que expresan la mayoría de los terapistas a nivel regional, provincial y nacional que vienen diciendo que hacen malabares para que todos los pacientes puedan tener asistencia. Esto lo rubrica Daniela Vásquez, miembra de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), quien al mismo tiempo sostiene que los recursos son insuficientes en relación a la pandemia y sobre la cantidad de pacientes.

Los terapistas no están acostumbrados a trabajar de esta manera exigidos con la totalidad de camas ocupadas prácticamente de manera continua, además que los pacientes de covid-19 que requieren de terapia intensiva tienen un proceso de cuidado que ronda entre los 20 y 30 días, es decir que duplica las necesidades de cualquier otro tipo de enfermedad o problema preexistente.

La ecuación es fácil de entender. Más casos, más pacientes y más camas ocupadas. Sumado a eso, el proceso de evacuación es lento. Y es por eso que los terapistas alertan de la situación, porque ya la coordinación no está teniendo fluidez.

Por otra parte indican que del total de casos confirmados un 5 % necesita ir a terapia intensiva. «Lo que nosotros no queremos es que haya gente que se termine quedando afuera de sistema hospitalario y sin la posibilidad de un respirador para atenderse», dice la terapista integrante del Sati

Al consultarle como se ataca esta situación considera que irremediablemente, la única comprobación científica es disminuir la circulación de gente. «Lo más preocupante es el número de casos, porque si fuera una curva razonable nosotros podríamos seguir trabajando y administrando la crisis. Nosotros trabajamos con covid todo el año, y esto no nos pasó antes, porque ahora tenemos casi 30 mil casos diarios», completa Vásquez.

Existen gobernantes que vienen planteando que se debe convivir con el virus, que se lo debe aceptar, entonces sostienen las actividades en sus jurisdicciones, no toman medidas que permitan restringir la circulación del virus. Esto es posible en tanto y en cuanto haya camas y respiradores para todos con profesionales para su atención, algo un tanto imposible porque formar un médico y terapista se necesita como mínimo 10 años, sostuvo otro de los especialistas.

