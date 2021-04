/ / / Suardi: Con pocos casos sufren las complicaciones de la saturación en otros centros

foto ilustrativa archivo

La saturación del sistema de salud en Morteros y la falta de camas en el Hospital Dr. Jaime Ferré pone en una complicada situación a Suardi a pesar que la cantidad de contagios en relación a otras poblaciones es inferior, pero no menos preocupante.

La curva de contagios de la denominada primera ola en relación a la actualidad no es demasiado diferente, sin embargo los síntomas son mucho más profundos lo que hace que se necesite una mayor cantidad de camas en los centros asistenciales, cosa que no ocurría hasta hace poco tiempo en que la recuperación del paciente se realizaba con aislamiento en su domicilio, lo que hizo que tanto el sistema local como el regional se desenvolviera sin aprietos, pero frente a la actual realidad, la cuestión es muy diferente, es cada vez más difícil encontrar lugares que puedan recibir a pacientes tanto en la mediana como alta complejidad producida por el virus comentó el Dr. Leandro Gastaldi.

Suardi al igual que la mayoría de las poblaciones de la ruta 23 tienen en la parte privada como primer centro de derivación la ciudad de Morteros y en la parte pública el Hospital «Jaime Ferré» de Rafaela. En el caso de las clínicas privadas de Morteros prácticamente no tienen más capacidad para recibir pacientes provenientes de otras poblaciones porque no alcanzan las camas para atender a la cantidad de pacientes locales que diariamente se van contagiando con complicados cuadros.

En el Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela la situación es crítica, no tienen camas disponibles al encontrarse ocupadas las 33 de terapia intensiva como las 30 de sala general, agravándose aún más la situación al negarse efectores del sector privado de Rafaela a recibir pacientes con coronavirus, hecho que preocupa ante la posibilidad de que los casos sigan aumentando.

La situación en la ciudad de Santa Fe no es muy diferente encontrándose bastante ajustada la disposición de camas en hospitales, en el caso del Hospital Iturraspe para descomprimir tuvieron que derivar pacientes al sector privado a pesar que ampliaron camas en el sector de terapia intensiva y se suspendieron las actividades quirúrgicas programadas que no tienen ninguna complicación, mientras que el Cullen no tendría camas disponibles, debiendo acudir al sistema integrado de camas.

Al respecto, Jorge Prieto, secretario de Salud de Santa Fe, indicó: «La segunda ola –que ya impacta en la provincia– tiene una dinámica diferente a la del año pasado. En 2020 habíamos podido reorganizar y ampliar en un 127 por ciento la capacidad del sistema sanitario, y priorizar la atención e internación de casos de Covid; lo que fue también posible por la reducción de la circulación, un menor ingreso por accidentes y casos de violencia. Hoy la situación no es la misma: nos encuentra con un nivel de ocupación alto por patologías no Covid», asegurando que trabajan para «garantizar que ninguna persona se quede sin recibir asistencia como sucedió hasta el momento».

A los fines de garantizar la atención suman camas y médicos al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), como lo hizo en los últimos dias, a través del Ministerio de Salud, sumó 20 camas más para la atención de pacientes en un marco de gran ocupación en efectores públicos y privados.

Si bien en Suardi no tienen un gran aumento de casos positivos Covid, al igual que en el resto de la geografía provincial y nacional los síntomas son más agudos lo que hacen que necesiten una atención con internación, razón por la que con el propósito de tratar de adelantarse, los pacientes leves cuentan con un seguimiento médico personal desde un esfuerzo por parte de todos quienes integran la atención de la salud en la ciudad y de esa manera tratar de evitar que tengan necesidad de una cama en algún centro médico y en caso de tener que derivar concretar todas las gestiones posibles para la totalidad de los pacientes a los fines que en el menor tiempo posible puedan ser recibidos en algún hospital o centro privado.

Por otra parte insisten que frente al mínimo síntoma en lo inmediato se aíslen evitando todo tipo de contacto con personas para cortar la cadena de contagios y al mismo tiempo telefónicamente comunicarse con el Hospital «Gimenez» a los fines de recibir las indicaciones necesarias para su recuperación.

