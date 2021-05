/ / / Covid-19: Excesiva letalidad durante abril en Morteros

En el mes de abril el coronavirus cerró con una excesiva letalidad en la ciudad de Morteros, como consecuencia de haber sufrido un record de contagios que en las últimas semanas la curva viene descendiendo, pero sigue siendo alto el número cada 100 mil habitantes

Durante el mes de abril se produjo el deceso de 25 personas en la ciudad de Morteros, el 37,31 % del total de personas fallecidas en el departamento San Justo que tuvo 67 decesos y el 7,73 % del total de personas que perdieron la vida en la provincia que tuvo 323 muertes, cuando la ciudad representa el 0,5 % del total de habitantes, lo que indica que la letalidad del virus en Morteros es casi 20 veces mayor que en la media provincial.

Desde el inicio de la pandemia hasta el cierre de esta edición en Morteros fallecieron 59 personas, pero el 45,5 % de las personas fallecieron durante el mes de abril, mientras que ya son cuatro los decesos en los cuatro primeros días del mes de mayo de personas contagiadas durante el mes de abril, lo que pondría en evidencia la letalidad de la cepa que circula por la ciudad de Morteros.

En Morteros la letalidad del mes de abril en relación a la cantidad de contagios fue del 2,2 %, un porcentaje excesivamente alto en relación a la media que no llega al 1 %, pero no se conoce que se hayan iniciado investigaciones para conocer la cepa que produjo semejante cantidad de muertes y que incidencia pueda tener la misma hacia adelante.Las autoridades municipales siguen ignorando el tema.

Así mismo durante el mes de abril se produjo el 37 % del total de contagios desde el 6 de marzo de 2020 cuando se detectó el primer caso en la ciudad, totalizando a lo largo de los 30 días del cuarto mes del año, 1124 personas positivas con Covid-19, tendencia que hacia los últimos días comenzó a descender.

La tasa de nuevos contagios de coronavirus está disminuyendo al registrar en los últimos catorce días, 242 positivos sobre 796 de los catorce días anteriores, mientras que en los últimos siete días fue de 84 positivos sobre 158 de los siete días anteriores.

El descenso de casos que se viene dando tanto en Morteros como en el resto de las poblaciones del noreste del departamento San Justo bajó la presión sobre las camas en el Hospital Iturraspe de San Francisco, primer centro de derivación para casos que sufren complicaciones.

Si bien esos datos son alentadores y como consecuencia de ello debería disminuir la cantidad de derivaciones por casos grave y como resultado un menor riesgo de seguir sumando muertes, pero señalan expertos que a los guarismos que viene arrojando el virus, se les debe adicionar un porcentaje de casos positivos leves que no concurren a la consulta médica, de los cuales muchos de ellos no realizan el aislamiento correspondiente siendo transmisores del virus, por lo que la baja proyectada puede diferir porque al darse un nivel de casos como los ocurridos en abril, se produce un temor generalizado en la sociedad, haciendo que la gran mayoría concurra a hisoparse, mientras que al descender la curva de contagios se aliviana el temor, razón por la que deberían intensificarse de manera diaria los testeos masivos para no volver a sufrir un descontrol, ya que el nivel de incidencia sigue siendo importante, al superar los 400 casos cada cien mil habitantes cuando debería estar en 150, indicaron.

Así mismo a medida que vayan llegando vacunas, donde al menos las personas reciban una dosis el riesgo de contagios disminuye. En Morteros fueron aplicadas alrededor de 4500 dosis.

