/ / / Detectaron en Rafaela 8 cepas positivas de Manaos en 10 muestras tomadas

Lo confirmó el Director del nosocomio de Rafaela, ante esta importante demanda que tienen los hospitales de toda la Provincia. En la ciudad de Rafaela hay 40 pacientes que reciben asistencia respiratoria de alta complejidad.

La situación sanitaria en la provincia de Santa Fe sigue empeorando y pareciera que no hay un tope en cuanto a la demanda sanitaria que exige el Covid-19. La ocupación de camas en terapia intensiva en Rafaela, Santa Fe y Rosario, aumentó casi un 12%, según los especialistas, haciendo referencia que en que estamos en un mes difícil, donde los hospitales llevan “al límite” las camas que en su momento habían ampliado.

En ese marco, la ciudad sigue bajo un constante alerta epidemiológico, con el crecimiento del contagio y con nuevos análisis que complican este presente.

Ayer, en conferencia de prensa, el director del Hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, comentó que se realizaron 10 muestras, donde, de ese número, 8 corresponden a la cepa Manaos, que tiene una mayor contagiosidad y que genera una desmejoría más rápida que la anterior cepa de Covid que todos conocíamos.

Los estudios realizados sugieren que la cepa de Manaos es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que el virus original al tiempo que advirtieron que tiene la capacidad de evadir la inmunidad proporcionada por una infección previa. Es decir que la cepa de Manaos es capaz de infectar a personas que ya pasaron el virus anteriormente. Otro estudio indica que en personas infectadas con esta variante la carga viral en el organismo puede ser hasta 10 veces más alta que la normal por lo que sus efectos pueden presentarse de forma más intensa en el paciente.

Por su parte, ayer Lanzotti dijo que las dos muestras restantes (de esas 10 realizadas) son de cepas aún no identificadas, por lo que se aguardan los resltados.

Situación demandante

“Todo el mundo replicó un artículo sobre el colapso en Santa Fe, Rosario y Rafaela, la realidad es que hay una comunicación permanente para ser más eficiente y encontrarle hoy una cama de terapia a cada persona que los necesite, entre los hospitales públicos y buscando una coordinación con los privados. En Rafaela y la región somos el único efector de alta complejidad que hace internaciones Covid, y la presión por la cama de terapia intensiva es alta, la verdad que hasta el momento no tuvimos que aplicar ningún protocolo para dejar a nadie fuera de terapia, pero las limitaciones son importantes a la hora de seleccionar las camas, los tratamientos que no sólo es el respirador. Sino que hemos abordado desde la primera ola el PNI alto flujo, pero son distintos mecanismos que nos permite usar otras áreas que no son necesariamente terapia intensiva para recuperar pacientes. Por ahí los números se toman como muy duros, pero en realidad estamos al máximo con la capacidad tratando de resolver el problema de cada rafaelino, o poblador de la región que necesita asistencia”, expresó ayer el médico rafaelino en conferencia.

En cuanto a la ocupación, se sabe que en el módulo hay un 60% de ocupación, mientras que en Clínica Nacer hay un 50%. “La verdad es una altísima ocupación para lo que era nuestro Hospital, no es solamente lo que se ve en camas, sino lo que se ve en farmacia, en insumos, en lavadero, cocina, todas las áreas están siendo exigidas al máximo”, dijo Lanzotti.

Además, recordó que oportunamente se tomó la iniciativa de aumentar el número de camas, que son de complejidad intermedia y baja, pero que les permite a los profesionales dar una asistencia inicial y tratar de paliar la situación de falta de camas críticas, iniciando una internación temprana.

Por su parte, en la UTI hay 33 camas, sobre esas camas hay 6 más de terapia intermedia, que se consideran de terapia intensiva, por lo que da un total de 38. Además, existen varios equipos de ventilación que hasta ahora no se han tenido que utilizar. “Tenemos cicladores, respiradores portátiles, máquinas de anestesia que se pueden adaptar y tenemos la noticia de que la Provincia sigue entregando respiradores. Nosotros esta semana estamos haciendo una ampliación en la red de gas de aires comprimidos que serviría para ampliar si fuera necesario, para la atención de pacientes intubados”, relató.

Por el momento, la cantidad de pacientes intubados es menor, pero pacientes con asistencia respiratoria de alta complejidad hoy es de 40 pacientes. “Es difícil hablarlo en términos médicos, pero no es que hay 40 pacientes intubados. Hoy son 110 pacientes internados en total”, confesó.

Números altos en pediatría

Por su parte, el Director del nosocomio local fue consultado por la internación pediátrica, donde expresó que “hoy tenemos 9 internados en Clínica Nacer, con un positivo de Covid. Pediatría nos está relevando un 38% de positivos en los hisopados, o sea que hay muchos niños que por más que no padecen la enfermedad en forma muy manifiesta como los adultos, son portadores y contagian el virus, así que hoy es importante continuar con las medidas de precaución sobretodo en el contacto de niños con otros adultos, para proteger al grupo etario de los adultos, los niños lo pasan sin mayores inconvenientes salvo que tengan alguna comorbilidad”, relató Lanzotti. En total, se tomaron 780 muestras en los más chicos.

@ Castellanos

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.