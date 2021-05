/ / El adiós a un político humilde que supo dejar su huella

Por Lisandro Valdemarín

Le tocó a él. Como a tantos otros. Ni los políticos de renombre están a salvo de este maldito virus. Cuesta escribir estas líneas. Hace unos meses hacíamos una nota telefónica y le preguntábamos de todo. "No lo puedo atender ahora como habíamos quedado pero llámeme en un rato que me desocupo y charlamos como le había dicho", explicó en aquel momento. Trataba a todos lo medios por igual. Sin distinciones. Sin prepotencia. Como una persona lisa y llana. Como uno más. Con perfil bajo y sencillez. No era inaccesible. Todo lo contrario.

Hablamos con él cuando vino a San Guillermo por primera vez en aquella Fiesta Nacional del Camping cuando empezaba a sonar como candidato a Gobernador. Volvió como candidato. Después como Gobernador. Infinidad de veces. Y siendo diputado también. Siempre nos atendió de igual manera. Podrá decirse que hizo mucho. Algunos dirán que fue uno de los gobernadores que más obras públicas hizo. Otros dirán que dejó deuda y que faltaron algunas obras. Cuestión del ojo del cristal con que se lo mire. Lo que no podrá cuestionarse es que dejó una huella en la política de nuestra provincia. Y quizás su figura empiece a engrandecerse aún más con su partida. Quizás dejemos, aunque sea por un momento, los fanatismos y las mezquindades para ponernos de acuerdo en resaltar algunas cuestiones.

Le tocó ser neutral en tiempos de antinomias . No estuvo ni de un lado ni del otro de la grieta. Pero no fue una neutralidad tibia sin decir nada sino todo lo contrario. Trató de mantener a salvo sus convicciones sin acomodarse a los fanatismos ni con un discurso hueco que no dijera nada. Trató de mantener una línea. Aún yendo a contracorriente. Sin pactar con los extremos. ¿Qué hará ahora el frente que lideraba? ¿Seguirá su postura o cambiará su rumbo? Si lograremos quizás algún día ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas quizás todo sería más fácil. Y no quedaríamos a merced de una eterna pelea entre perros y gatos.

Con su fallecimiento no todo lo que hizo pasa a ser extraordinario. Sería un análisis demasiado simplista y hasta utópico. Pero sí sería bueno resaltar sus valores, sus formas, su coherencia y muchas de sus obras, más allá de las banderas políticas. Mientras reflexionamos y miramos hacia nuestros adentros y nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades los mástiles de todas las banderas deberían estar a media asta. Sólo nos queda decirle: Hasta Siempre. Nuestro respeto. Y nuestras condolencias.

